PSG: le prochain maillot domicile a-t-il fuité ?

Le site Footyheadlines a révélé plusieurs photos de ce qui pourrait être le prochain kit domicile du PSG. Un design "old school" qui laisse pantois pas mal de supporters parisiens sur les réseaux sociaux.

Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, l'a dit il y a quelques jours : il ne veut plus de "bling bling" au sein du club parisien. Une sortie qui avait fait réagir, notamment Kylian Mbappé. "Je comprends le message du club, c’est aussi le message que l’on m’a passé", confiait-il au micro de BFM TV dans la semaine.

Et ce nouveau mantra du patron parisien pourrait bien se poursuivre y compris... à travers le prochain maillot du club. Le site Footyheadlines a laissé fuiter plusieurs photos de ce qui pourrait être la prochaine tunique domicile des champions de France. Et celle-ci, toujours estampillée Nike, semble plutôt anachronique : large bande blanche au niveau du torse, écusson du club et virgule de la marque placée juste en-dessous... Un maillot qui n'est pas sans rappeler celui de 2014 (bande blanche et rouge) mais, surtout, divise parmi les fans sur les réseaux sociaux.

Présentation prévue le 29 juin

Les avis n'ont pas manqué de se multiplier après les premiers "leaks" de ce futur maillot, dont la présentation est annoncée le 29 juin prochain. Supporter inconditionnel du PSG, DJ Snake y est même allé de son commentaire avec un emoji rieur, moquant peut-être le design de ces futures tuniques.

À en croire Footyheadlines, ce maillot arbore le même modèle que celui des Spurs de Tottenham, également estampillé Nike. Reste que le style, en blanc uni, frappe moins aux yeux et reste dans la droite lignée des précédents maillots du club londonien. Un côté sans doute moins tape-à-l'oeil que ne renieraient pas beaucoup de fans des champions de France...