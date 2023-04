PSG: le rappel du club sur les règles et interdictions dans les tribunes du Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain a envoyé un mail à ses fans clubs pour rappeler à ses supporters venus de loin quelques consignes de bonne tenue en tribune Boulogne.

Le Paris Saint-Germain s’est voulu ferme avec ses propres supporters en provenance des quatre coins de la France et de l’étranger. Le Paris Saint-Germain compte parmi ses fans de nombreux supporters partout en France et dans le monde entier.

Des supporters qui se rassemblent sous une même bannière pour encourager les Rouge et Bleu. Ce genre d’initiative peut déboucher sur la création d’un fan club officiel avec l’accord du club. Parmi les avantages octroyés aux membres, la possibilité d’acheter des billets en groupe, les places attribuées se situant généralement en tribune Boulogne.

Une atteinte à la liberté individuelle ?

Sauf que le Paris Saint-Germain veille à ce que la tribune en question renvoie l’image qu’il souhaite diffuser. C’est pourquoi un rappel a été adressé la semaine passée aux différents groupes sur l’attitude à adopter dans les travées du Parc des Princes en prévision du choc face à Lens (3-1). Citons par exemple l’interdiction de regarder le match debout en tribune Boulogne, ou bien l’interdiction formelle d’utiliser "du matériel de supporter", tel un drapeau.

Mais le Paris Saint-Germain va plus loin et impose un droit de regard sur la façon de se vêtir. "Nous vous informons que nous nous réservons le droit, en collaboration avec le service sécurité du club, de mettre un terme à notre relation avec un Fan Club dont l’apparence globale s’apparenterait plus à celle d’un groupe de supporters Ultras", avertit le club de la capitale dans le communiqué adressé aux fans clubs.

"Effectivement, il n'y a pas de kop à Boulogne, les Ultras c'est seulement à Auteuil", se justifie aujourd'hui le PSG. Reste que ce rappel des règles assumé par le club a heurté les supporters du Paris Saint-Germain qui y voient là une atteinte à la liberté individuelle.