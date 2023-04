PSG: "Les sifflets contre Messi? Une insulte au football", enrage Manu Petit

Dans Rothen s'enflamme sur RMC, Emmanuel Petit s'en est pris aux supporters parisiens qui ont sifflé Lionel Messi dimanche soir lors de PSG-OL (0-1). Notre consultant estime que la star argentine n'est pas dans les meilleures dispositions pour briller sous le maillot parisien.

La petite bronca qui a accompagné l'annonce du nom de Lionel Messi, dimanche soir, avant le match entre le PSG et l'OL (0-1) lors de la 29e journée de Ligue 1, a été reprise dans plusieurs médias étrangers. Ce n'est pas la première fois que l'Argentin est sifflé au Parc des Princes, mais ça fait forcément beaucoup réagir.

"Si j'ai un conseil à donner à Messi: casse-toi de ce club"

Ce lundi dans Rothen s'enflamme sur RMC, Emmanuel Petit a réagi vivement à ces sifflets visant le septuple Ballon d'or. Selon lui, ces huées sont avant tout le symptome d'une incompréhension sur le rôle de "la Pulga" qui, pour briller, a besoin de joueursfaisant davantage d'efforts autour de lui.

"Quand j'entends cela, pour moi c’est une insulte au football, s'insurge Petit. Je sais qu’aujourd’hui, il n’y a qu’une meute de chiens qui ne pense qu’à baver sur Neymar et Messi… Si j’ai un conseil à donner à Messi: casse-toi de ce club! Ce club-là n’est pas un club de football. C’est un club de pré-retraite, même pour les joueurs de 20 ans. Il n’y a aucun joueur qui a progressé depuis qu’il est au PSG, c’est la faute de Messi? C’est un maestro avec une baguette, c’est à lui d’avoir des joueurs autour de lui qui fassent les efforts. Les Verratti etc... qui demandent toujours le ballon dans les pieds et ne font jamais un appel. Galtier a raison quand il dit que c’est aux autres de faire ce dépassement de fonction. Il n’y a que les supporters parisiens qui ne se rendent pas compte qu’il faut avoir un effectif autour de Messi, chose qu’ils n’ont pas et qu’ils n’auront pas car ils (les dirigeants) sont bidons dans leur recrutement."

D'ici la fin de la saison, le PSG évoluera encore à quatre reprises au Parc des Princes sur les neuf derniers matchs de Ligue 1. Quatre dernières opportunités pour renouer le lien entre Messi et les supporters parisiens avant, peut-être, la fin de l'aventure de l'Argentin dans la capitale. Sous contrat jusqu'en juin, l'avenir de Leo Messi est toujours aussi flou, alors que le Barça ferait tout son possible pour essayer de le faire revenir cet été.