PSG-Lens: ce qu'a dit Medina à Messi au coup de sifflet final

Facundo Medina et Lionel Messi ont longuement échangé sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi, après la victoire du PSG contre Lens (3-1) dans le choc de la 31e journée de Ligue 1. Le défenseur lensois en a dit plus sur cet échange au micro de la télévision argentine.

L'un a connu une soirée un peu plus joyeuse que l'autre ce samedi soir, avec la victoire du PSG contre son dauphin Lens (3-1) dans le choc de la 31e journée de Ligue 1. Après le coup de sifflet final, Lionel Messi et Facundo Medina ont longuement échangé sur la pelouse du Parc des Princes, comme capté par les caméras de Canal+ Foot.

"Je l'ai félicité et je l'ai remercié pour la Coupe du monde"

L'échange entre Medina et Messi après PSG-Lens, 15 avril 2023 © Capture écran Canal+ Foot

Un échange en espagnol évidemment, entre deux Argentins. "On a simplement discuté. Vous savez ce que Messi représente, en tant que personne et en tant que joueur. Pour être honnête, je l'ai félicité et je l'ai remercié pour la Coupe du monde", a expliqué Medina au micro de la télévision argentine.

Lionel Messi a inscrit le troisième but parisien ce samedi, après une splendide séquence avec Kylian Mbappé, passeur sur une talonnade à l'aveugle. Les joueurs de Christophe Galtier ont profité de leur supériorité numérique, après le carton rouge lensois de la 20e minute, pour faire très mal avant la mi-temps. Leader, le PSG prend neuf points d'avance sur son dauphin au classement.