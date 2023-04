PSG-Lens: Haise s'amuse du chambrage "qui manquait originalité" de Kimpembe, Gradit n'est pas fan

Presnel Kimpembe a chambré les joueurs de Lens ce samedi, après la victoire du PSG (3-1) dans le choc de la 31e journée de Ligue 1. Ce qui a amusé Franck Haise, l'entraîneur lensois. Un peu moins son joueur Jonathan Gradit.

"Je trouvais que ça manquait d’originalité (sourire), parce que c’est notre chant": Franck Haise était assez amusé par le chambrage de Presnel Kimpembe ce samedi soir, après la victoire du PSG contre Lens (3-1), dans le choc de la 31e journée de Ligue 1. Le défenseur parisien, blessé et en béquilles, a pris le micro sur la pelouse du Parc des Princes pour entonner le chant de la victoire lensois "On les a chicotés".

"Je comprends bien, c’est de bonne guerre”, a plaisanté Franck Haise en conférence de presse. Car au match aller, c'est le coach lensois qui avait entamé le chant à Bollaert, après la victoire du RCL contre le PSG (3-1) le 1er janvier.

"Ils n'étaient que cinq sur le terrain, ça aurait été encore plus beau s'ils avaient été 20"

Mais ce chambrage n'a pas forcément plu à tout le monde côté lensois. "Je n'en pense pas grand chose. Pour le coup, je ne comprends pas trop, explique Jonathan Gradit en zone mixte. En plus ils n'étaient que cinq sur le terrain, ça aurait été encore plus beau s'ils avaient été 20 ou s'il y avait toute l'équipe mais là ils étaient cinq donc c'était un peu particulier. Après c'est de bonne guerre. Nous, on ne reste que Lens, on sent qu'on était craints et qu'ils étaient libérés d'avoir gagné."