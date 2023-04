EN DIRECT - Ligue 1: suivez l'énorme choc pour le titre PSG-Lens en live, sur fond d'affaire Galtier

Bonjour à tous et bienvenue dans son live du choc PSG-Lens

On va se régaler. Enjeux à tous les étages dans ce match de la 31e journée de Ligue 1 entre le PSG et le RC Lens. Une rencontre entre le leader du championnat et son dauphin, distants de six points au classement. Mais une victoire lensoise pourrait remettre un coup de pression aux Parisiens, qui peuvent faire un très grand pas vers le titre en cas de succès.

Quatre victoire d'affilée pour les joueurs de Franck Haise et une confiance maximale... même si personne au club ne veut prétendre songer une minute à un éventuel titre. Le PSG a lui stoppé l'hémorragie en gagnant à Nice samedi dernier (2-0), après deux défaites face à Rennes puis Lyon.

Ce match se dispute aussi dans un contexte très particulier, après les accusations de racisme et d'islamophobie dont fait l'objet l'entraîneur parisien Christophe Galtier à la suite de la divulgation d'un mail de Julien Fournier, son ancien directeur sportif à Nice.

PSG-Lens, coup d'envoi à 21h au Parc des Princes. Un match diffusé en TV sur Canal+ Sport, à suivre en direct radio intégral sur RMC et dans ce livetexte sur RMC Sport.