PSG-Lens: "Je regrette vraiment", les excuses d'Abdul Samed après sa grosse semelle sur Hakimi

Marqué par son carton rouge reçu samedi face au PSG pour une vilaine faute sur Achraf Hakimi, Salis Abdul Samed s'est excusé auprès du latéral marocain et des supporters lensois.

"Très triste d’avoir abandonné l’équipe de cette façon." Dans un message posté ce dimanche sur ses réseaux sociaux, Salis Abdul Samed a tenu à présenter ses excuses après son carton rouge reçu dès la 19e minute de jeu lors de PSG-Lens (3-1), samedi.

Alors que le score était de 0-0 au Parc des Princes, le milieu de terrain ghanéen a plombé son équipe en étant exclu pour une vilaine semelle sur Achraf Hakimi. Le tournant du match. Guidé par son duo Lionel Messi-Kylian Mbappé, Paris en a profité pour inscrire trois buts avant la pause, avant de redonner un peu espoir aux Lensois en seconde période. Avec ce succès, le club de la capitale a repoussé son dauphin lensois à neuf longueurs et fait un très grand pas vers un 11e titre de champion de France.

"Je n’avais pas de mauvaises intentions"

"Je m'excuse auprès de ceux que j'ai déçu et auprès d’Achraf Hakimi. Je n’avais pas de mauvaises intentions et je regrette vraiment, je m’excuse auprès de tous les Lensois", a commenté Abdul Samed, largement soutenu dans les commentaires par les supporters lensois.

Ses coéquipiers et son entraîneur n'ont pas non plus cherché à l'accabler. Même s'il y avait forcément de la déception au vu du scénario de la rencontre. "Le carton rouge est complètement logique, je savais qu'il y aurait une expulsion, il n'y a pas de discussion sur ce point de vue-là, a reconnu Franck Haise. L’expulsion change la donne. C’est dur parce qu’on était très bien rentrés dans ce match, l’adversaire nous craignait et ça se sentait, j’aurais voulu aller au bout de ce match avec les mêmes forces."

"Le rouge est mérité, a complété le capitaine sang et or Seko Fofana. Mais on a montré ce que c’est le RC Lens, avec beaucoup d’humilité et l’idée de se battre avec ses armes. Ça a sûrement été un peu frustrant pour nos supporters. Le RC Lens doit tout le temps jouer comme ça, c’est l’exemple à suivre."

Après ce coup d'arrêt, Lens tentera de repartir de l'avant samedi prochain contre l'AS Monaco, un concurrent direct pour une place en Ligue des champions. Ce sera donc sans Abdul Samed, qui sera automatiquement suspendu pour ce choc, et qui pourrait même rater d'autres matchs en fonction du jugement de la commission de discipline de la LFP.