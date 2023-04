PSG-Lens: le carton rouge d'Abdul Samed pour une semelle sur Hakimi a tout fait basculer

Bien lancé dans le choc face au PSG ce samedi au Parc des Princes, Lens a été refroidi par le carton rouge de Salis Abdul Samed, exclu à la 19e minute pour une semelle très dangereuse sur Achraf Hakimi.

Le choc PSG-Lens a basculé une première fois à la 19e minute, ce samedi au Parc des Princes. Jusque-là, l'affiche entre le leader et son dauphin tournait à l'avantage des Lensois, présents au pressing et dangereux devant les buts de Gianluigi Donnarumma, auteur d'une parade décisive devant Salis Abdul Samed.

Le premier fait d'armes de la rencontre de la 31e journée de Ligue 1, qui a basculé dans après 20 minutes. Sur un ballon récupéré dans son camp, Achraf Hakimi veut partir en contre mais il est freiné par Abdul Samed, auteur d'une grosse semelle sur la cheville droite du latéral.

La semelle d'Abdul Samed sur Hakimi lors de PSG-Lens, 15 avril 2023 © Capture écran Canal+ Foot

Abdul Samed, spécialiste des fautes

L'arbitre de la rencontre, Willy Delajod n'a pas hésité une seconde et a sorti directement le carton rouge pour le milieu des Sang & Or, obligés de jouer en infériorité numérique pendant plus d'une heure. Avec cette faute, la 69e de la saison, Abdul Samed est le joueur qui a commis le plus de faute en Ligue 1 selon Opta. Longtemps au sol, le Marocain s'est finalement relevé et a pu reprendre la partie.

À 10 contre 11, les hommes de Franck Haise ont finalement craqué dix minutes plus tard. Après trois matchs de disette, Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des filets devant son public après un une-deux avec Vitinha pour inscrire son 20e but de la saison en championnat et devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1. Sept minutes plus tard, le Portugais a corsé l'addition d'une lourde frappe de l'extérieur de la surface, avant que Lionel Messi ne tue tout suspense sur une superbe talonnade de Mbappé.