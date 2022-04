PSG-Lens: le CUP apporte son soutien aux supporters lensois, probablement interdits au Parc

Très certainement interdits de déplacement au Parc des Princes ce samedi en Ligue 1, les supporters lensois ont reçu le soutien du Collectif Ultra Paris, l’un des principaux groupes d’ultras du Paris Saint-Germain.

Après l’Olympique de Marseille, le week-end passé, c’est au tour du RC Lens de voir ses supporters frustrés. Ils seront probablement interdits de déplacement à la capitale ce dimanche. Alors que les Sang et or se rendent au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1, ils devraient avoir à se passer de leurs fans, sommés de rester chez eux par arrêté préfectoral pour éviter tout débordement. Une décision qui agace, y compris chez les supporters parisiens.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le Collectif Ultra Paris, l’un des principaux groupes d’ultras du club, a ainsi témoigné de son soutien à l’encontre de ses homologues du Nord, regrettant que "la liberté des supporters soit bafouée". "Nous ne pouvons nous taire devant tant de mépris et d’incompétences qui tuent le football populaire à petit feu. Il serait temps que les préfets prennent enfin leurs responsabilités et prennent exemple sur les pays voisins", peut-on lire dans le communiqué.

"Libertés pour les Lensois"

Ce soutien a un précédent: lorsque les Parisiens avaient été interdits de déplacement au stade Bollaert au match aller, les Lensois était venus les soutenir devant le tribunal administratif, pour témoigner qu’il "n’y avait aucun animosité" entre les deux groupes. Cette fois, c’est au tour des fans du PSG de leur rendre la pareille, en réclamant des "Libertés pour les Lensois".

Avant même l’arrivée officielle de l’arrêté préfectoral, le RC Lens s’est également plaint de la future décision dans un communiqué. "Le Racing Club de Lens a été informé de la volonté de la Préfecture de Police de Paris d'interdire le déplacement de supporters artésiens pour la rencontre du samedi 23 avril. (...) Le club entend souligner un dangereux glissement et une systématisation incompréhensible de ces mesures alors qu'aucun incident n'a été observé cette saison sur l’ensemble des déplacements du public lensois. Les supporters Sang et Or se déplacent partout massivement. Il apparaît, dans ces conditions, dénué de sens de ne pas envisager, au minimum, une venue concertée et sécurisée pour les suiveurs du club", avance le club artésien.