Mercato: pisté par le PSG et Naples, Gabri Veiga rejoint officiellement l'Arabie saoudite à 21 ans

Longtemps citée du côté de Naples lors du mercato estival et même ciblée par le PSG, la pépite Gabri Veiga (21 ans) s'engage finalement avec le club saoudien d'Al-Ahli. Révélation en Espagne, l'ancien joueur du Celta Vigo va évoluer aux côtés de grands noms passés par le football européen.

Un choix surprenant. "Gênant" même, pour Toni Kroos. Sur les tablettes de nombreuses grosses écuries européennes, à l'instar du PSG ou Naples, la pépite Gabri Veiga (21 ans) est officiellement un joueur d'Al-Ahli. Le club de Djeddah a annoncé son arrivée ce samedi sur ses réseaux sociaux. L'Espagnol a signé un contrat jusqu'en 2026. En Arabie saoudite, Gabri Veiga sera le partenaire de Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Franck Kessié ou encore Allan Saint-Maximin, Roger Ibanez, Merih Demiral et Edouard Mendy.

>> Le mercato en direct

Un milieu d'expérience malgré son jeune âge

Considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs à son poste, Gabri Veiga est capable d'occuper plusieurs postes au milieu. Relayeur, numéro 10... La pépite de 21 ans a été façonnée par Carlos Carvalhal sur le banc du Celta Vigo. Capable de gestes fantasques et de faire des différences entre les lignes, Gabri Veiga est aussi adroit devant le but, en témoigne son doublé inscrit face au Barça lors de la dernière journée de Liga en 2022-2023. Deux réalisations qui ont permis au club de Galice de se maintenir.

Après seulement trois saisons chez les professionnels et un Euro Espoirs réussi (six entrées en jeu) malgré la défaite en finale de la compétition face à l'Angleterre (1-0), le natif de Porriño va donc découvrir un nouvel environnement après 56 matchs avec son club formateur.