PSG-Lens: Mbappé ovationné par les supporters pour son grand retour au Parc

De retour au Parc des Princes pour la première fois de la saison ce samedi soir face à Lens (21 heures), Kylian Mbappé a été applaudi par le public parisien.

Un bel accueil pour le retour de Kylian Mbappé. Absent lors de l'ouverture de la saison face à Lorient (0-0), entré en jeu et buteur sur la pelouse de Toulouse le week-end (1-1), l'international français est titulaire ce samedi face à Lens pour le choc de la 3e journée de Ligue 1 entre le champion de France en titre et son dauphin.

Pour ses retrouvailles avec le Parc des Princes pour la première fois depuis son retour dans le groupe, le meilleur buteur de l'histoire du club a reçu une salve d'applaudissements de la part des supporters au moment de l'annonce de la composition d'équipe.

Tout sourire à son arrivée au stade

Grand sourire au moment d'arriver au Parc des Princes, Mbappé fête ce samedi sa première titularisation de la saison. Le Français est accompagné d'Asensio et Dembélé en attaque. Au milieu, Ugarte est entouré de Vitinha et Zaïre-Emery, alors que la défense ne bouge pas, avec une charnière Marquinhos-Skriniar, Hakimi et Lucas Hernandez sur les côtés.

Cette réception de Lens est également l'occasion pour les fans du PSG de découvrir les recrues de l'été (Ugarte, Ndour, Ramos, Dembélé, Skriniar, Asensio, Lee, Tenas, Lucas Hernandez et Luis Enrique).