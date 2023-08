PSG: Mbappé et les lofteurs seraient convaincus de "laver" le groupe principal

Selon Le Parisien, les joueurs indésirables ou mis à l’écart du groupe principal comme Kylian Mbappé s’entraînent dans une ambiance sérieuse et imaginent une confrontation avec les titulaires qu’ils seraient persuadés de battre.

Depuis lundi à Poissy, c’est un peu "deux salles, deux ambiances". Puni et privé de tournée au Japon et en Corée du Sud pour son choix de ne pas lever l’année supplémentaire dans son contrat, Kylian Mbappé (24 ans) a vu sa mise à l’écart du groupe principal prolongée. L’attaquant s’est donc rendu au centre d'entraînement dans la matinée (et par une porte dérobée) pour participer à la séance avec les "lofteurs", ces joueurs jugés indésirables dont le club aimerait se séparer cet été.

"Si cela se passe aussi bien, c’est parce qu’il y a Kylian en leader"

Depuis la fin juillet, le champion du monde 2018 s’entraîne ainsi avec une dizaine d’équipiers comme Leandro Paredes, Abdou Diallo, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Colin Dagba et certains jeunes sous les ordres de Yannick Dumas, ancien directeur du centre de formation de Nîmes arrivé cet été pour y gérer les équipes U17 et U19 du club. Il se retrouve finalement à la tête de plusieurs internationaux dont trois champions du monde (Mbappé, Paredes et Draxler).

Selon Le Parisien, Mbappé s’affiche comme un élément moteur de ce groupe en invitant ses membres à suivre ses séances avec sérieux et intensité. L’ambiance est décrite comme bonne et vire parfois à l’ironie sur leur propre situation. Les "lofteurs" se projetteraient sur une opposition face au groupe entraîné par Luis Enrique persuadés de les "laver", c’est-à-dire de les battre facilement, selon leurs propres termes, cités par Le Parisien.

Florent Gautreau : "Je défends Mbappé depuis des mois, mais je comprends les supporters qui défendent le club" – 07/08 15:19

Le journal note aussi une implication des membres du loft très différente cette année par rapport à celle du loft de l’été dernier, bien plus anarchique. "Si cela se passe aussi bien, c’est parce qu’il y a Kylian en leader", confie un témoin. Depuis sa mise à l’écart, Kylian Mbappé a souvent pris le temps d’aller au contact des supporters à la sortie des entraînements, signant des autographes et posant pour des photos. Il a aussi publié des clichés, tout sourire, de son groupe d’entraînement sur les réseaux sociaux. Selon toute vraisemblance, il sera écarté du groupe pour la réception de Lorient, samedi (21h, 1ere journée de Ligue 1).