PSG-Lens: Paris valide son 10e titre de champion de France malgré un nul face aux Lensois

Tenu en échec par le Racing Club de Lens (1-1) en fin de match, le Paris Saint-Germain est sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire.

Le Paris Saint-Germain est champion de France pour la dixième fois de son histoire. Sans briller face à des Lensois décomplexés, les Parisiens ont concédé un triste nul (1-1) alors qu’ils évoluaient à onze contre dix depuis la 57e minute. Un reflet de la saison décevante vécue par les hommes de Mauricio Pochettino. Mais ce point glané difficilement à domicile permet au club de la capitale de valider ce dixième titre de champion de France.

Le plus étrange, assurément. Lionel Messi pensait offrir la victoire à son équipe grâce à son quatrième but de la saison en Ligue 1, un bijou. Mais Corentin Jean a trompé la vigilance de Nuno Mendes en fin de match, coupant la trajectoire d'un centre tendu au second poteau pour loger le ballon au fond du but vide, déserté par Keylor Navas.

Plus d'infos à suivre...