PSG: "C'est sûr", Donnarumma affirme que Mbappé va rester cette saison

Après la victoire du PSG contre Lens (3-1) ce samedi, pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, Gianluigi Donnarumma s'est confié sur l'avenir de son coéquipier Kylian Mbappé.

Un retour canon. Pour ses retrouvailles avec le Parc des Princes ce samedi soir, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a fait fort. Applaudi par les supporters parisiens avant même le coup d’envoi, lors de l’annonce des équipes, il a marqué les esprits en signant un doublé face au RC Lens (3-1).

Un Mbappé en feu contre Lens

En grande forme, il est notamment apparu très complice avec Ousmane Dembélé et a fait vivre un calvaire à la défense sang et or du début à la fin. Il a trouvé une première fois le chemin des filets au bout d'un une-deux avec Lucas Hernandez, en reprenant un centre de son partenaire en sélection d'une frappe pure, puissante à l'entrée de la surface de réparation (52e). Un tir à bout portant dévié par deux Lensois lui a permis de claquer un deuxième but (90e+1) avec un peu de réussite.

Après avoir été mis à l’écart en tout début de saison pour avoir refusé de prolonger son contrat qui expire en juin 2024, froissant sa direction qui ne veut pas le laisser partir libre l'an prochain, Mbappé a montré qu’il n’était en rien perturbé par sa situation. Comme expliqué par RMC Sport, les discussions se poursuivent entre toutes les parties.

Questionné à ce sujet après le succès contre Lens à domicile, Gianluigi Donnarumma s’est lui montré catégorique. "C’est un plaisir de jouer avec Kylian, c’est fantastique. Est-ce qu’il va rester ? Oui, oui, c’est sûr, c'est sûr", a commenté le portier italien, avec le sourire, au micro de Free Ligue 1.