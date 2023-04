PSG: les acteurs de la victoire à Angers absents à la reprise de l'entraînement

Si la reprise de l'entraînement pour les joueurs du PSG, vainqueur vendredi soir à Angers, était officiellement fixée ce mardi matin, la plupart des cadres étaient absents au Camp des Loges, et ne feront leur retour que mercredi. Après une coupure de trois jours et demi.

Les joueurs du Paris Saint-Germain, vainqueurs à Angers vendredi soir en Ligue 1 (2-1), ont repris le chemin du Camp des Loges ce mardi matin. Ou plutôt, quelques joueurs du PSG. Ils étaient en effet peu nombreux à être convoqués pour la première séance de la semaine.

Parmi ceux qui étaient du déplacement à Raymond-Kopa vendredi, seuls El Chadaille Bitshiabu (une poignée de minutes de jeu) et Hugo Ekitike (resté sur le banc) se sont entrainés. Ils étaient accompagnés de Nuno Mendes, Renato Sanches et Timothée Pembélé qui reviennent de blessures.

Les joueurs ont pu couper

Les autres joueurs ont donc pu profiter de trois jours et demi de repos. De quoi bien se ressourcer, à l'image de Lionel Messi qui en a profité pour aller à Barcelone. Lors de la séance de samedi matin (décrassage), Christophe Galtier avait demandé à ses joueurs plus d’implication pour la suite et la fin du championnat, en répétant en substance qu’il n’a pas apprécié le visage montré par ses joueurs contre le SCO.

Les jeunes Ilyes Housni, Ismaël Gharbi et Warren Zaïre-Emery ont eux évolué avec les U19 dimanche dernier contre Caen (victoire 6-0). Les deux premiers ont marqué.