Angers-PSG: sans convaincre, les Parisiens font un pas de plus vers le titre grâce à Mbappé

Leader du championnat, le PSG a fait respecter sa loi ce vendredi en disposant d’Angers, la lanterne rouge (1-2). Portés par leur duo Messi-Mbappé, les Parisiens se rapprochent d’un 11e titre de champion, alors que le SCO file tout droit en Ligue 2.

Le PSG se rapproche de plus en plus d’un 11e titre de champion de France. Très largement favoris sur le papier face à la lanterne rouge, les Parisiens ont assuré le service minimum sur la pelosue d’Angers ce vendredi, en ouverture de la 32e journée de Ligue 1 (1-2). Bien lancés par un doublé rapide de Mbappé, plus que jamais meilleur buteur du championnat, les joueurs de Christophe Galtier signent un troisième succès de rang qui leur ouvre en grand les portes vers un nouveau sacre national.

Mbappé dépasse Papin

Les supporters ne devaient pas arriver en retard à Raymond-Kopa. Si Ibrahima Niane a obligé Donnarumma à se détendre pour le premier frisson de la partie, les Parisiens n’ont pas tremblé pour sanctionner Angers en à peine dix minutes. Servi par un Lionel Messi inspiré, Juan Bernat a parfaitement remisé en direction de Kylian Mbappé, qui s’y est repris à deux fois pour tromper Bernardoni pour la première fois de la soirée (10e).

Le champion du monde 2018 a remis ça un quart d’heure plus tard, en bonifiant un caviar millimétré de la Pulga (26e) - le 15e de la saison - pour mettre le PSG sur la voie royale. Ses 21e et 22e buts lors de l’exercice 2022-2023, qui lui permettent de dépasser Jean-Pierre Papin au classement des meilleurs buteurs de l’élite (157). Sans être transcendant et au petit trot, le leader de la Ligue 1 a fait le travail dès la mi-temps, porté par son meilleur buteur, quasiment aussi efficace que tous les Angevins réunis depuis le début de saison (25).

Angers en Ligue 2 dès dimanche ?

Déjà peu emballants lors des 45 premières minutes, les Parisiens n'ont pas accélérer le jeu, sauf sur quelques fulgurances du binôme Messi-Mbappé. D'ailleurs, les Angevins ont tenté leur chance plus souvent que le PSG (16 tirs contre 10), qui a su pourtant être efficace pour ramener son 24e succès de la saison. Et ce n'est pas la réduction du score tardive de Sada Thioub (87e) qui a bouleversé les plans parisiens. Après 32 journées, Paris file tout droit vers le 11e titre de champion de son histoire, puisque l'OM, qui se déplace à Lyon dimanche, est provisoirement à onze points.

La 24e défaite de la saison pourrait être fatale pour le SCO. S’il n'est pas automatiquement relégué ce vendredi, la sanction pourrait être immédiate dès dimanche. Il faut pour cela que Nantes et Brest gagnent contre Troyes et Ajaccio, et qu’Auxerre ne perde pas face à Lille samedi. En cas de relégation dimanche, ce serait la première fois depuis l’ESTAC en 2015-2016 qu’une équipe est officiellement reléguée aussi tôt dans la saison.