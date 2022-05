PSG: les coulisses de la prolongation de Mbappé

Kylian Mbappé a prolongé son aventure pour trois saisons au PSG, mais jusqu'au bout, l'issue aura été incertaine. L'attaquant a informé ses dirigeants de sa décision ce jeudi, avec une signature ce vendredi, à la veille de l'annonce au Parc des Princes.

Kylian Mbappé continuera sa carrière au PSG, en principe pour trois saisons. L'international français a officialisé ce samedi sa prolongation au club de la capitale jusqu'en 2025, en marge de la dernière journée de Ligue 1 face au FC Metz (5-0), où il a par ailleurs signé un triplé.

Pourtant, il n'y avait pas grand-monde pour prédire une telle issue il y a quelques jours encore. Surtout au Real Madrid, qui s'était mis d’accord contractuellement avec le joueur, avec la conviction affichée de remporter la mise. Mais le champion du monde 2018 a souhaité trouver un accord avec le PSG avant de faire un choix définitif, histoire d'avoir tous les éléments à sa disposition.

Luis Campos en approche

Kylian Mbappé a communiqué sa décision aux dirigeants des deux clubs et notamment ceux du PSG ce jeudi, avec une issue positive concrétisée par la signature du nouveau bail à Paris vendredi. Le secret est resté bien gardé jusqu'à samedi dans l'après-midi avant une officialisation au Parc des Princes. Ce nouveau contrat offre de solides garanties sportives à Mbappé en plus du plus gros salaire de l'effectif.

Des changements sont désormais à prévoir dans la foulée de cette prolongation, qui ne semble que le premier étage de la fusée parisienne. Ce samedi soir, le président Nasser Al-Khelaïfi a déjà signifié au directeur sportif Leonardo son éviction. Pour le remplacer, le Portugais Luis Campos, ami de longue date de la famille Mbappé, est désormais le favori.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Mauricio Pochettino va lui aussi être démis de ses fonctions au cours des prochains jours. En parallèle de ce départ, l'effectif va aussi être revu en profondeur. "Paris, c'est ma maison", a lancé Mbappé ce samedi au Parc des Princes. Avec 39 buts marqués cette saison et 26 passes décisives, Kylian Mbappé a en tout cas assumé son statut de patron sur le terrain. Les prochaines années au PSG devraient encore êre rtyhmées par les performances de l'attaquant, au grand regret du Real Madrid.