PSG: les images de la visite du nouveau centre d'entraînement ultra moderne de Poissy

En attendant le début de la conférence de presse de Luis Enrique, les journalistes ont été invités à visiter les nouvelles installations du PSG, à Poissy.

Changement de programme à Poissy. L’horaire de la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur, Luis Enrique, ayant été différé de deux heures, passant de 14 à 16h, le club a avancé la présentation de son nouveau centre d’entraînement, qui devait se tenir après, à l’origine.

Des chambres de standing pour les mises au vert

Les journalistes présents, à l’instar de RMC Sport, ont eu l’occasion de visiter les nouvelles installations flambant neuves du club de la capitale, de l’espace de vie réservé aux joueurs, au vestiaire circulaire ultra moderne, en passant par la partie performance et l’immense salle de musculation, collée au terrain, jusqu’à l’impressionnante salle de balnéothérapie.

Tout a été pensé dans les moindres détails, et minutieusement configuré sur le Campus, avec un soin particulier apporté à l’élégance et au confort, y compris à l’étage où des chambres de standing accueilleront les joueurs et le staff lors de leurs mises au vert les veilles de match.

Pour sortir de terre ce centre dédié à la performance parmi les plus spacieux et les plus confortables du monde, le Paris Saint-Germain a investi un total de 300 millions d’euros. 17 terrains de football pour 180 sportifs accueillis et un staff d'environ 100 personnes.

Le Paris Saint-Germain version QSI espère y entamer un nouveau cycle fait de nombreux succès sous la direction de Luis Enrique. L’ancien entraîneur du Barça succède à Christophe Galtier, dont le contrat a été rompu à l’amiable avec le club, qui a officialisé la nouvelle ce mercredi matin. Les joueurs du Paris Saint-Germain disponibles (les internationaux profiteront encore de quelques jours de vacances) reprendront le chemin de l’entraînement à partir du lundi 10 juillet, sur ces nouvelles installations. Les féminines devront elles patienter jusqu’au mois de janvier, tandis que l’inauguration aura lieu à l’automne.