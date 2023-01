Ligue 1: les joueurs du PSG en visite au sein de leur futur centre d'entraînement à Poissy

Nasser Al-Khelaïfi a fait découvrir ce jeudi le futur centre d'entraînement aux joueurs du Paris Saint-Germain à Poissy.

Dans la foulée de la séance d'entraînement prévue ce matin, Christophe Galtier et son groupe ont pu visiter le futur centre d'entraînement à Poissy (78). L'occasion pour l'ensemble du groupe parisien de constater l'avancée des travaux. La livraison de ce centre ultra-moderne reste programmée dans le courant de l'année 2023.

Cette visite dans les Yvelines s'est faite en présence du président du club, Nasser Al-Khelaïfi. "Bienvenue dans votre future maison", a lancé le dirigeant en introduction de son discours sur place, lui qui tenait à ce que ce rendez-vous ait lieu.

L'occasion aussi de préciser à l'équipe première les équipements qui seront à sa disposition. 17 terrains de football, des hébergements, un restaurant, ou encore un spa. Neymar a profité de cette visite pour poster une photo avec Sergio Ramos en story Instagram.

Neymar et Sergio Ramos en visite sur le chantier du futur centre d'entraînement © Compte Instagram de Neymar

Nasser Al-Khelaïfi fier de l'ouverture prochaine de ce nouveau centre d'entraînement

"Vous êtes les meilleurs joueurs, nous avons donc construit les meilleures installations. Nous faisons tout pour vous soutenir, chaque détail compte ici", a précisé le Qatari présent à la tête du club depuis 2011.

Dans ce "training center", le club parisien a déjà fait appel aux meilleurs experts en gazon et aux meilleurs fournisseurs locaux et internationaux. Une grande salle des trophées va aussi être créée. Une nouvelle installation sur 74 hectares basée sur l'excellence, les performances et une équipe.

"Vous êtes les ambassadeurs du club. Donnez-nous aussi vos idées, c'est votre club ! Je suis tellement excité pour notre avenir, tellement fier de notre famille. C'est le meilleur centre du monde", a conclu Nasser Al-Khelaïfi devant le groupe.