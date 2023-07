PSG: voici les nouveaux membres du staff de Luis Enrique à Paris

Mercredi à 14h, lors d'une conférence de presse organisée au nouveau centre d'entraînement de Poissy, le Paris Saint-Germain va présenter son nouvel entraîneur Luis Enrique. Mais l'ancien sélectionneur de l'Espagne n'arrive pas seul dans la capitale. A ses côtés, ses plus fidèles adjoints aux CV déjà bien fournis. Portraits.

L'avenir de Christophe Galtier pas encore officiellement réglé, le PSG va nommer Luis Enrique pour diriger l'équipe première. Ce mercredi, l'entraîneur espagnol sera présenté à la presse mais ne débarquera pas seul dans le club francilien.

Aitor Unzué, l'analyste vidéo

Aitor Unzué et Luis Enrique, c'est plus qu'une histoire de simple "adjoint". Le père de Juan-Carlos, ex-gardien du Barça, a longtemps été le voisin de banc du technicien espagnol avant de tomber malade. Aitor, le fils, a lui d'abord été footballeur professionnel mais il s'est arrêté dès l'âge de 23 ans. Il a ensuite commencé à travailler comme analyste au Celta Vigo. Il s'est ensuite rapproché de Robert Moreno qui était très proche de Luis Enrique. Aitor Unzué a récemment participé aux vidéos sur Twitch organisées par le prochain entraîneur du PSG.

Rafel Pol, le préparateur physique

Lui aussi est un habitué des lives Twitch de Luis Enrique. Mais Rafel Pol est aussi et avant-tout un intime du technicien originaire de Gijon. Il l'a accompagné partout depuis la Roma en 2011. Il est titulaire d’un Master en prévention et réadaptation des blessures sportives dans le football de l’Université de Castilla la Mancha, de la fédération espagnole.

Joaquin Valdes, le psychologue sportif

La rumeur de l'arrivée d'un psychologue avait fait grand bruit l'été dernier au PSG, c'est maintenant acté. Le fondateur de "futboldecabeza" débarque au PSG. Il a pour habitude de suivre Luis Enrique partout, y compris pendant les conférences de presse. Il lui arrive de faire des "debriefs" au coach espagnol sur son vocabulaire employé, ses gestes et ses tentatives de blagues. Joaquin Valdes aura un rôle central dans la gestion mentale des joueurs.



En plus de ses hommes de confiance, Luis Enrique tenaient à s'appuyer sur des personnes déjà en place. Comme annoncé par RMC Sport dès lundi: Isidro Ramon, Pedro Gomez et Alberto Piernas vont conserver leur place au club.