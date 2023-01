PSG: les joueurs sont arrivés à Doha, Mbappé joue les stewards

Le groupe du PSG a bien atterri à Doha (Qatar) ce mercredi matin pour son stage express de deux jours au Qatar et en Arabie saoudite. L'ambiance était bonne lors d'un vol avec un Kylian Mbappé farceur.

La tournée hivernale du PSG débute officiellement. Après avoir décollé mardi soir de l'aéroport du Bourget, l'avion de la compagnie Qatar Airways du club de la Capitale s'est posé à Doha ce mercredi à 6h30 heure locale (4h30, heure française). Tout a été fait par la direction parisienne pour que son équipe première voyage dans d'excellentes conditions, pour éviter toute forme de fatigue lors de cette tournée express.

Avant le décollage de Paris, la bonne humeur était de mise dans l'avion parisien. Pendant quelques minutes, Kylian Mbappé a même enfilé le costume de steward en guidant une partie du staff technique et de ses coéquipiers. "Qatar Airways, welcome on board. This way!", indiquait l'international français avant de rejoindre son siège à côté de celui d'Achraf Hakimi.

Kimpembe bien présent

Sergio Ramos était lui assis à la gauche de Keylor Navas et Nuno Mendes avec Renato Sanches. Parmi les autres joueurs présents: Presnel Kimpembe, écarté des terrains depuis début novembre à cause d'une blessure au tendon d'Achille.

Le Paris Saint-Germain va maintenant s'installer dans son hôtel non-loin du Khalifa Stadium où aura lieu à 16 heures 30, heure française, un entraînement ouvert aux médias. Le reste de la journée sera rythmée par des activités avec des sponsors locaux comme Ooredoo, Aspetar ou encore QNB.

Les hommes de Christophe Galltier disputeront un matcj amical jeudi contre une sélection des meilleurs joueurs du championnat d'Arabie saoudite avec Cristiano Ronaldo, notamment. Cette visite express devait se tenir l'année dernière mais avait été reportée en raison des conditions sanitaires. Paris tient donc son engagement ces deux prochains jours et remplira ses caisses puisque ce séjour lui rapportera environ 15 millions d'euros.