PSG: les mots forts de Herrera sur le niveau de la Ligue 1

Après une nouvelle prestation en demi-teinte du PSG, qui a obtenu le nul (1-1) en déplacement à Lorient ce mercredi pour la 19e journée de Ligue 1, Ander Herrera a défendu le bilan de son équipe lors de la première partie de saison. Pour le milieu espagnol, beaucoup d'observateurs "n'ont pas le respect suffisant" pour le niveau du championnat français.

Sur le terrain de Lorient ce mercredi, le PSG a arraché le nul (1-1) en fin de rencontre (90+1e) grâce à Mauro Icardi. Mais si le club parisien est solidement installé sur le fauteuil de leader en championnat après 19 journées, avec 46 points, l'équipe de Mauricio Pochettino reste souvent bousculée.

Sans Kylian Mbappé et Neymar notamment au Moustoir, le PSG a été longtemps mené après l'ouverture du score de Thomas Monconduit (40e). Malgré une large possession, le PSG s'est fait peur avec une défense friable et une attaque assez brouillonne. Il a fallu attendre la 80e minute pour que le PSG cadre enfin, par l'intermédiaire de Lionel Messi.

Titulaire au milieu de terrain avec Idrissa Gueye, Ander Herrera affichait quelques regrets après la partie. "C'était un match très, très difficile. Ils étaient très bien organisés. Ils ont joué de manière défensive. Malgré ça, je pense qu'on méritait de gagner, a estimé au micro de Canal + l'ancien joueur de Manchester United. On s'est créé des occasions, surtout en seconde période, avec cinq ou six opportunités très claires pour tenter de gagner le match. Mais si tu ne marques pas, tu vas souffrir."

"Les gens n'ont pas le respect suffisant pour toutes les équipes"

Leader de Ligue 1 à mi-parcours avec 13 points d'avance sur l'OGC Nice et l'OM, le PSG dispose d'un matelas confortable en vue du titre. Mais le club parisien peine à vraiment dominer les débats, d'autant plus avec les absences de Kylian Mbappé et Neymar. "Ni l'OM, l'OL ou Rennes n'ont gagné. C'est la Ligue 1, c'est fort, a jugé Ander Herrera. Quand les gens parlent de la Ligue 1, je crois qu'ils n'ont pas le respect suffisant pour toutes les équipes. Le LOSC a gagné contre Séville, alors que tout le monde en Espagne dit que Séville va essayer de gagner la Liga. Monaco a gagné contre la Real Sociedad alors que tout le monde dit que c'est une équipe prête pour gagner la Liga."

En Europe, les six clubs français engagés cette saison seront encore en course en février prochain, avec deux représentants dans chacune des trois compétitions (Ligue des champions, Ligue Europa, Conference League). "Le niveau monte chaque année. Nos adversaires sont plus organisés (...). On doit donner de la valeur au fait qu'on ait 13 points de plus que le deuxième de Ligue 1. Je pense que cette statistique dit tout", a conclu Herrera, au club depuis l'été 2019.