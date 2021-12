Lorient-PSG: "C'était un petit PSG", les regrets de Monconduit après le nul

Buteur pour Lorient lors du nul (1-1) ce mercredi face au PSG lors de la 19e journée de Ligue 1, Thomas Monconduit a regretté les occasions manquées par son équipe, rejointe en fin de partie. Le milieu de terrain des Merlus a senti aussi un adversaire plus friable sans des éléments comme Kylian Mbappé ou Neymar.

Après 7 défaites de rang en championnat, Lorient a terminé son année 2021 par un nul, au Moustoir, face au PSG (1-1). A mi-parcours, au moment de la trêve hivernale, le club breton reste dans la zone rouge, 19e avec 16 points. Mais pour les Merlus, il y avait malgré tout quelques regrets à l'issue de cette rencontre face aux Parisiens.

"On pouvait tuer le match"

Grâce à un but de Thomas Monconduit en première période (40e), l'équipe de Christophe Pélissier a longtemps mené au score. La victoire semblait d'autant plus se dessiner avec l'expulsion (86e) de Sergio Ramos. Mais Mauro Icardi a finalement permis au PSG de ramener un point (90+1e), buteur de la tête sur un centre d'Achraf Hakimi.

"On est un peu frustrés, a reconnu Thomas Monconduit après la rencontre. Après si on nous avait dit au début du match qu'on allait faire 1-1, on aurait signé. Mais au vu du scénario du match, c'est vrai qu'on est frustrés. On a eu beaucoup de situations, on pouvait tuer le match mais on a mal joué les coups. C'est un peu dommage mais c'est comme ça, on va s'appuyer sur ce qu'on a fait de bien."

Face à un club en manque de résultats ces dernières semaines, le PSG a concédé son quatrième nul de la saison. Une fois de plus, les hommes de Mauricio Pochettino n'ont pas montré leur meilleur visage. "C'était un petit PSG j'ai envie de dire, a jugé Monconduit. Après lorsque le PSG ne gagne pas, on dit que c'est un petit PSG mais on a fait un bon match aussi. C'est vrai que quand il n'y a pas Neymar et Mbappé, l'équipe manque de vitesse, mais aussi de percussion et de création."

Pour autant, le PSG a une avance confortable au classement avec 46 points, contre 33 pour l'OGC Nice et l'OM, ses poursuivants. Du côté de Lorient, déjà éliminé en Coupe de France, la reprise aura lieu à Lille le 8 janvier prochain, avant la réception d'Angers la semaine suivante. Le PSG a rendez-vous dès le 3 janvier, à Vannes, pour les 16es de finale de Coupe de France avant un déplacement en championnat à Lyon.