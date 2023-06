PSG: une cérémonie sobre et dédiée à Sergio Rico pour la remise du trophée de champion de France

Après PSG-Clermont, comptant pour la 38e journée de Ligue 1, le club de la capitale se verra remettre le trophée de champion de France. Compte tenu de l'état grave de Sergio Rico après son accident, la cérémonie se déroulera avec retenue.

"Il n'y aura pas de fête", a annoncé Christophe Galtier avant le dernier match de la saison du PSG, samedi contre Clermont au Parc des Princes. En raison du grave accident de Sergio Rico, hospitalisé à Séville, le club de la capitale n'a pas le coeur à célébrer son 11e titre de champion de France. Une remise de trophée est néanmoins prévue sur la pelouse.

Au terme de PSG-Clermont, la cérémonie se déroulera dans la sobriété et la retenue. Les détails restent à peaufiner d'ici vendredi soir. Mais une chose est sûre: le moment sera dédié à Sergio Rico.

Un "gros message de soutien" mais "pas un hommage"

Lors de cette soirée, un "gros message de soutien" sera porté par le club et plus particulièrement les joueurs. "Ce ne sera pas un hommage", a tenu à préciser Christophe Galtier en conférence de presse, qui a insisté sur la volonté d'apporter de "l'énergie positive" et de la "force" au gardien espagnol et à ses proches.

Gravement blessé à la tête dans un accident de cheval survenu dimanche, Sergio Rico, 29 ans, a été pris en charge à l'hôpital Virgen del Rocio de Séville. "Les nouvelles sont celles que vous avez aussi à travers les communiqués que distille l'hôpital de Séville, a déclaré Christophe Galtier. Notre docteur est en relation permanente avec le corps médical et la famille, on n'a pas plus d'informations."