PSG: Pochettino salue l'état d'esprit de Mbappé

Kylian Mbappé a signé une excellente prestation samedi lors de la victoire du PSG contre Strasbourg (4-2), lors de la deuxième journée de Ligue 1. Mauricio Pochettino s'est félicité de l'implication de l'attaquant français malgré les incertitudes entourant son avenir lors du mercato estival.

Le grand sourire de Kylian Mbappé à l'issue du match entre le PSG et Strasbourg en disait long sur la satisfaction de l'attaquant ce samedi soir au Parc des Princes. Décisif sur trois des quatre buts de la victoire francilienne (4-2), même si la LFP a finalement décidé de transformer en CSC de Ludovic Ajorque sa frappe sur le deux à zéro.

Malgré l'arrivée de Lionel Messi lors du mercato estival, le Français reste toujours aussi décisif et ne semble pas gêné par l'agitation autour de son propre avenir et d'un éventuel départ vers le Real Madrid. L'attaquant de 22 ans a aussi bénéficié du soutien de son entraîneur Mauricio Pochettino.

"Je crois que Kylian est concentré sur ce qu'il a à faire", a estimé le technicien argentin après la victoire contre les Strasbourgeois. "Aujourd'hui, il a fait un très bon match. Je suis très content de lui et il doit poursuivre dans cette voie."

Pochettino n'a pas entendu les sifflets contre Mbappé

Satisfait de la performance réalisée par Kylian Mbappé, déjà passeur décisif contre Troyes le week-end dernier, Mauricio Pochettino a préféré occulter les sifflets émanant du Parc des Princes au cours de la soirée.

"C’est extraordinaire d’avoir nos supporters autour de nous et cela nous a manqué pendant plus d’un an et demi. Le football c’est différent avec du public", a encore rappelé l’ancien coach de Tottenhem et de l’Espanyol Barcelone. "Par rapport à Kylian, je n’ai pas entendu (les sifflets). Je n’ai pas entendu qu’ils avaient sifflé Kylian."

Pendant que les ultras acclammaient les nouvelles recrues lors de la présentation des Messi, Hakimi et autres Donnarumma, le nom de Kylian Mbappé a été conspué lors de l'annonce des compositions d'équipes.

Mais pour son entraîneur, cela ne doit pas gâcher la fête et le retour du public dans l'enceinte parisienne. A la fin du match, où il s'est montré en jambes, l'attaquant tricolore a finalement reçu la même ovation que ses partenaires.