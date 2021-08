PSG: Mbappé et le vestiaire seraient impressionnés par Messi à l'entraînement

L'Équipe explique ce jeudi à quel point les joueurs du PSG sont épatés par leur nouveau coéquipier Lionel Messi, qui impressionne visiblement tout le monde à l'entraînement, Kylian Mbappé en tête.

Leur association future fait saliver les supporters parisiens (et pas seulement), en même temps qu’elle fait trembler les défenses de Ligue 1. Si Kylian Mbappé ne quitte pas la France cet été, le trio offensif qu’affichera le PSG cette saison aura très fière allure. Avec un champion du monde français, un crack brésilien et le petit nouveau de la bande: un Argentin sextuple Ballon d’or. Reste à savoir quand ces trois-là seront réunis pour la première fois sur une même pelouse. Sans doute pas dès ce vendredi à Brest (21h), mais possiblement le week-end suivant à Reims (29 août). Ou après la première trêve internationale, face au promu clermontois, le 12 septembre, pour enflammer un Parc des Princes qui n'attend que ça.

Messi impressionne tout le monde

En attendant, c’est à l’entraînement que Lionel Messi, Neymar et Mbappé se régalent ensemble. Si les deux premiers se connaissent déjà parfaitement pour avoir formé la fameuse MSN du Barça avec Luis Suarez, Mbappé partage ses premières séances avec Messi au Camp des Loges. Et selon L’Equipe, l’ex-Monégasque reconnaît en privé être impressionné par son nouveau coéquipier. Une admiration dont il fait part à ses proches. "Les gars, c'est Messi", leur dit-il quand il est questionné sur son ressenti, visiblement bluffé par l’état de forme et la facilité technique de la légende de 34 ans, qui a participé à son premier entraînement avec le PSG il y a une semaine et qui met déjà tout le monde d’accord.

Mbappé ne serait pas le seul à être sous le charme. Loin de là. L’Equipe raconte aussi à quel point les joueurs de Mauricio Pochettino sont tous épatés par le récent vainqueur de la Copa America, les plus jeunes comme les plus expérimentés du vestiaire. Sur les vidéos publiées par le PSG ces derniers jours, Messi apparaît en forme à l'entraînement: souriant, affûté et compétitif à chaque petit jeu. S'il ne semble pas vraiment à court de rythme, il faudra certainement patienter encore un peu avant de le voir à l'œuvre en Ligue 1.

"Il n’a plus joué depuis un mois, depuis son dernier match en finale de Copa America. Nous avancerons étape par étape, en connaissance de cause, avait ainsi expliqué Pochettino, samedi dernier, avant la victoire face à Strasbourg (4-2). La priorité est qu’il soit bien, qu’il se sente bien et quand il sera dans les meilleures conditions, il pourra débuter".