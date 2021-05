PSG: les premiers mots de Neymar après sa prolongation

Neymar, le numéro 10 du PSG, a confié sa satisfaction et même son bonheur après l’annonce de sa prolongation jusqu’en 2025. Le Brésilien, qui a connu des zones de turbulences depuis son arrivée dans la capitale en 2017, reconnait qu’il a "beaucoup changé".

C’est officiel. Neymar est lié au PSG jusqu’en 2025. Arrivé dans la capitale en 2017, l’ancien attaquant du Barça avait un contrat qui expirait en 2022. Après un long feuilleton, il a décidé de prolonger l’aventure avec Paris pour trois années supplémentaires, jusqu'en 2025. "La vérité, c’est que je suis très heureux de rester de nombreuses années ici, de participer au projet du club, d’y gagner des titres, de réaliser notre plus grand rêve qui est la Ligue des champions, a déclaré la star de 29 ans sur le site du club. Je suis donc heureux de rester au club, de faire partie de son histoire et de prolonger mon contrat."

"Il s'est aussi passé des choses qui n'auraient pas dû arriver"

"Ney" l’affirme haut et fort: "La première raison pour laquelle j’ai pris cette décision, c’est tout simplement le bonheur. C’est la joie de faire partie de ce groupe, de cette équipe, du Paris Saint-Germain." Un discours qui contraste avec ceux entendus durant ses deux premières saisons, entre blessures et envies d’ailleurs, surtout de Barcelone où il a fait le forcing pour signer à l’été 2019, se mettant les supporters parisiens à dos.

Malgré son immense talent, ces pépins physiques, ses coups de sang et son attitude avaient suscité bien des critiques. "En quatre ans, j’ai beaucoup changé, j'ai beaucoup appris, confie Neymar. Il s'est aussi passé des choses qui n'auraient pas dû arriver. Nous avons eu des combats, quelques moments tristes, mais l'évolution au sein du club a été formidable. Je suis heureux, je suis fier de faire partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et puis, je pense que je me suis amélioré en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que joueur aussi."

"On sent de plus en plus le goût de gagner la Ligue des champions ici"

Avec lui, le PSG qui a atteint successivement la finale et les demi-finales de la Ligue des champions en 2020 et 2021 peut continuer à voir l’avenir en grand. Neymar y croit: "Mon objectif, quand je suis arrivé au Paris Saint-Germain, était de placer le Paris Saint-Germain au sommet, parmi les meilleurs, et on s'en rapproche. On accumule de plus en plus d’expérience pour résister à ces types de matches, pour savoir jouer une Ligue des champions. Et Paris est sur la bonne voie, on se rapproche de notre but et on sent de plus en plus le goût de gagner la Ligue des champions ici. Je suis sûr que nous pouvons le faire."