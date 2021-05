PSG: c’est officiel, Neymar prolonge jusqu’en 2025

Après un très long feuilleton, le PSG a officialisé samedi la prolongation de contrat de trois ans de sa star Neymar. Le Brésilien de 29 ans est désormais lié au club parisien jusqu’en juin 2025.

Le feuilleton est officiellement terminé. L’avenir de Neymar s’écrit en France, à Paris. Comme annoncé dès le mois d’avril par RMC Sport, tout était bouclé. L’attaquant brésilien a bien prolongé son contrat avec le PSG. Le club de la capitale a officialisé l’information tant attendue par les supporters parisiens ce samedi en début d'après-midi. Agé de 29 ans, "Ney" s’est engagé pour trois saisons supplémentaires. L’ancien joueur du Barça, qui était encore lié contractuellement jusqu’en 2022, est désormais sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025. S’il va jusqu’au terme de son bail, Neymar aura alors 33 ans.

Si nous n’en sommes pas encore là, cette prolongation marque l’attachement qu’a désormais la star auriverde au club parisien. C’était loin d’être gagné il y a plusieurs mois. Arrivé dans la capitale en 2017 pour 222 millions en provenance du Barça, "Ney" a connu deux premières saisons particulièrement mouvementées. Entre blessures à répétition et gros coups de blues, "Ney" n’a pas tout de suite trouvé ses marques à Paris. A l’été 2019, il a même fait un gros forcing pour retourner à Barcelone où ses amis Lionel Messi et Luis Suarez l’attendaient à bras ouverts. Un bras de fer qui n'est pas du tout passé auprès des supporters parisiens, qui vont le prendre en grippe dès son retour au Parc des Princes.

Et maintenant Mbappé ?

La saison 2019-2020 est celle du tournant. Ney brille, évite enfin de se blesser aux moments importants et guide le PSG jusqu’au Final 8 puis jusqu'en finale de la Ligue des champions (défaite face au Bayern). Désormais heureux et épanoui dans le vestiaire comme dans sa vie à Paris, il a également activement participé à la belle campagne des Parisiens cette saison, même s’il a manqué les huitièmes face au Barça et n’a pas été à la hauteur lors des demi-finales contre Manchester City.

Avec cette prolongation très attendue, le PSG peut continuer à viser très haut. Mais Leonardo doit boucler un autre dossier capital, celui de Kylian Mbappé. Comme son ami brésilien, le champion du monde est sous contrat jusqu’en 2022. Le Français est toujours en phase de réflexion. Reste à savoir s’il fera le même choix que son ami Neymar.