PSG: les premiers mots de Sergio Rico à la sortie de l'hôpital, après son grave accident

Trois mois après son accident de cheval lui ayant causé un traumatisme crânio-cérébral, Sergio Rico est enfin sorti de l’hôpital Virgen del Rocio de Séville, ce vendredi. Accueilli par de nombreux médias à sa sortie, le gardien du PSG a rassuré sur son état de santé, et expliqué qu’il allait devoir se reposer pendant quelques mois.

C’est la bonne nouvelle de la journée. Comme annoncé depuis quelques heures, Sergio Rico a bel et bien quitté l’hôpital Virgen del Rocio de Séville, ce vendredi à la mi-journée. Victime d’un traumatisme crânio-cérébral après un accident de cheval le 28 mai, le gardien a été hospitalisé d’urgence et est même resté dans le coma plusieurs jours.

Passé proche de la mort, l’Espagnol a finalement pu quitter l’établissement. Directement questionné par les médias espagnols sur son état de santé, le Parisien s’est montré rassurant: "Je me sens plutôt bien." Mais a tout de même prévenu qu’il aura besoin de beaucoup de temps pour vraiment se remettre de ses blessures: "Même si tout n'est pas complètement maîtrisé, je dois encore passer quelques mois dans la tranquillité, au calme, et continuer à me rétablir à la maison."

"Tout ce soutien est très apprécié"

Pendant tout ce temps où Rico était entre la vie et la mort, de nombreux acteurs du football ont délivré des messages de soutien pour le gardien. Notamment les joueurs du PSG et du Séville FC (son ancien club). Les supporters des deux clubs ont notamment rendu quelques hommages à Rico, que ce soit au Parc des Princes lors de la dernière journée du championnat, ou au stade Sanchez-Pizjuan lors de la première journée de Liga.

Au micro des médias, Rico a tenu à remercier toutes les personnes l’ayant soutenu dans cette épreuve: "Merci pour le respect que vous avez témoigné à ma famille, à ma femme surtout, merci au monde du football, à mon club, Paris, et à Séville, ainsi qu'à de nombreux coéquipiers et joueurs qui ont joué avec moi, parce qu'ils ont été là à m'envoyer des messages de soutien. Merci à tous ceux qui ont pris une minute de leur temps pour m'envoyer un message. La vérité, c'est que tout ce soutien est très apprécié, et encore plus dans un moment comme celui-ci, parce qu'il va très loin."

"Le cerveau est intelligent et efface ce type d'événements, c'est comme si ce n'était qu'un rêve, je me suis réveillé ici à l'hôpital, et je remercie Dieu d'avoir pu partir aujourd'hui. La vérité est que je me sens très heureux."