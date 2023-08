PSG: "Une grande joie", Luis Enrique s’enflamme pour le retour de Mbappé dans son groupe

Luis Enrique, entraîneur du PSG, a affiché sa satisfaction de pouvoir enfin compter sur Kylian Mbappé, libéré du loft la semaine dernière pour réintégrer l’équipe première. Il a retrouvé un joueur pleinement investi.

La nouvelle de la réintégration de Kylian Mbappé (24 ans) au sein du groupe principal du PSG dimanche dernier a particulièrement ravi Luis Enrique. L’entraîneur du PSG avait collaboré avec l’international pendant cinq petits jours entre son retour à l’entraînement le 17 juillet, le match amical contre Le Havre (2-0, le 21), puis sa mise à l’écart le lendemain. L’international avait été privé de tournée en Asie et placé dans le loft comme une punition pour avoir décidé de ne pas activer l’option pour une saison supplémentaire. Il avait aussi manqué la reprise de la Ligue 1 face à Lorient (0-0), samedi dernier… avant d’être réintégré le lendemain. Un soulagement pour son entraîneur qui pourra enfin aligner sa star française, samedi à Toulouse (21h, 2e journée de L1).

"Il a beaucoup d’envie, de motivation"

"Kylian, je le vois parfaitement, comme lors des premiers entraînements, il a beaucoup d’envie, de motivation, a déclaré l’Espagnol ce vendredi en conférence de presse. Pour un entraineur, avoir un joueur de la catégorie de Kylian, je suis enchanté pour ce qu’il apporte footballistiquement mais aussi par sa personnalité. C’est un joueur de top classe mondiale, sans aucun doute. C’est une grande joie pour moi."

L’ancien technicien du Barça a ensuite répondu (sciemment?) à côté d'une question sur le fait qu’il ait reçu une éventuelle assurance de pouvoir compter sur Mbappé tout la saison. "Comme entraîneur, je le vis comme une grande nouvelle, une grande joie non seulement pour ce qu’il apporte au niveau du football mais aussi comme personne", a-t-il ajouté.

Après avoir affiché une grosse unité collective et une vraie force dans le pressing, Paris compte sur sa flèche et la nouvelle recrue Ousmane Dembélé pour concrétiser les actions à Toulouse. Et Luis Enrique s’est attaché à conserver cet équilibre cette semaine en impliquant ses deux stars sur les tâches défensives. "Ça concerne tous les joueurs, a-t-il insisté. Nous avons eu quatre entraînements cette semaine, deux plus axés sur la défense, et deux sur l’attaque. Les joueurs sont prêts et savent que s’ils veulent conquérir des choses, cela nécessite de bien attaquer et bien défendre. Tout au long de la semaine, nous avons travaillé tout ce qui peut se passer en match. C’est évident que nous devons être équilibrés. Il faut très bien attaquer et très bien défendre mais je n’ai aucun doute que l’équipe est prête à le faire."

Le technicien a enfin conclu en assurant vouloir compléter son trio offensif (Mbappé, Dembélé et Gonçalo Ramos) par un autre renfort. "C’est un peu un travail à découvrir, explique-t-il. Les grands joueurs se complètent très bien, sans aucun doute. Il manque encore un renfort en attaque, c’est la ligne où on a le moins recruté. C’est un très bon travail pour moi comme entraîneur de découvrir les synergies, les relations entre joueurs, voir ceux qui s’adaptent le mieux à notre idée et quel est leur rendement."