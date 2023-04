PSG: "Certainement que Verratti, dans sa vie de tous les jours, n'a pas fait le nécessaire", estime Laurent Blanc

Dans un entretien accordé à Prime Video, Laurent Blanc estime que Marco Verratti n'a peut-être pas mis toutes les chances de son côté pour être "au top physiquement" et mettre ainsi son jeu en valeur.

Laurent Blanc est l'entraîneur que Marco Verratti a le plus connu dans sa carrière, avec 120 matchs disputés ensemble. Le dernier s'est tenu le 29 avril 2016. Sept ans plus tard, l'actuel coach de l'Olympique Lyonnais tire un constat d'échec sur la progression de l'international italien au Paris Saint-Germain.

En parlant de la nécessité pour Rayan Cherki de comprendre les exigences physiques du haut niveau dans une interview pour Prime Video, le champion du monde 1998 souligne que la même problématique s'est posée - et se pose sans doute encore - pour Marco Verratti.

Si tu n'es pas au top physiquement, ton jeu ne sera pas mis en valeur

"Bambino (le surnom qu'il lui attribuait, ndlr), je lui disais ce que je percevais. Oui, tu es fort avec le ballon. Mais il faut s'entraîner. Il faut être au top physiquement. Si tu n'es pas au top physiquement, ton jeu ne sera pas mis en valeur. Le fait de ne pas avoir remplacé Thiago (Motta), je pense que ça a été très préjudiciable pour le jeu de Marco. Mais certainement que Marco, dans sa vie de tous les jours, n'a pas fait le nécessaire. Je le dis parce que je l'aime", confie Laurent Blanc dans cet entretien mis en ligne dimanche 2 avril et mené par l'ancien gardien de but parisien Jérôme Alonzo.

Avant de digresser sur Marco Verratti, Laurent Blanc donnait quelques éléments de sa façon de gérer Rayan Cherki, et donc peut-être aussi la façon dont il s'occupait de Marco Verratti à l'époque: "On leur dit la vérité, ce que d'autres personnes ne leur disent pas. Quand un joueur n'est pas bon, il faut lui dire qu'il n'est pas bon. Quand il est bon, il faut le dire aussi. Rayan, la nature footballistique a été généreuse avec lui. Si tu n'as pas compris que le football moderne c'est du mouvement, de la course, du physique, de l'athlétique, ça ne passera pas".