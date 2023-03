PSG: un contrat surprenant pour Verratti

Cadre de l’équipe de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, Marco Verratti disposerait d’un contrat sur-mesure au sein du club francilien. Le salaire du milieu italien serait dépendant du nombre de matchs disputés pendant la saison, selon Le Parisien.

Toujours aussi prépondérant dans le jeu du Paris Saint-Germain, Marco Verratti constitue la principale rampe de lancement de l’équipe francilienne devant la défense. Mais ses pépins physiques récurrents et les nombreux cartons reçus nuisent à sa régularité depuis plusieurs saisons. Si bien que son contrat a évolué en prenant en compte les potentielles absences du milieu italien.

Selon les informations du journal Le Parisien, une partie du salaire du joueur de 30 ans est liée à son nombre de matchs pendant la saison. En clair, plus Marco Verratti participe aux rencontres et plus il est payé. Moins l’international transalpin joue et moins ses émoluments sont élevés. Une situation contractuelle surprenante qui aurait débuté fin décembre 2022 lorsque 'Petit Hibou' a prolongé son contrat au PSG jusqu’en juin 2026.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

Une évolution souhaitée par Campos

A l’heure où les futurs de Lionel Messi, de Neymar et de Kylian Mbappé continuent de susciter de nombreuses rumeurs, Marco Verratti a choisi de s’inscrire dans la durée avec le PSG. Mais pas n’importe comment. Toujours selon le quotidien, Luis Campos serait à l’origine de cette nouvelle formule. Le conseiller sportif du club francilien souhaiterait même la généraliser pour tous les prochains contrats des joueurs, aussi bien les prolongations que les nouvelles signatures.

Arrivé à Paris en 2013 et sous contrat jusqu’en 2024 en attendant une possible prolongation, Marquinhos pourrait être le prochain à parapher un tel contrat avec un pourcentage de son salaire lié à son nombre de matchs joués. Attendu au PSG pendant l’intersaison, Milan Skriniar devrait lui aussi recevoir pareille proposition.

Verratti trop souvent absent?

Recruté au PSG 2012 dès le premier mercato estival géré par les nouveaux propriétaires qatariens et Leonardo, Marco Verratti n’a pas disputé une seule campagne pleine avec le club francilien. Depuis son arrivée en France, l’Italien a raté en moyenne 16,5 matchs par saison en raison de ses blessures ou de ses suspensions.

En 2022-2023, le milieu de terrain parisien a déjà manqué 10 rencontres toutes compétitions confondues. Des absences qui ne l’ont pas empêché de rester un cadre de l’effectif dirigé par Christophe Galtier avec 30 apparitions dont 29 comme titulaire.