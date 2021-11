PSG: les stats impressionnantes de Sergio Ramos pour son premier match

Sergio Ramos a étrenné pour la première fois son nouveau maillot parisien lors de la victoire du PSG à Saint-Etienne (3-1), livrant une prestation pleine de promesses.

Et dire qu'il n'évolue pas encore à son tout meilleur niveau... Pour cela, il a besoin d’enchaîner les performances de haut niveau dans un championnat et une équipe qu’il découvre, lui qui renoue seulement avec le fil d’une carrière perturbée par les blessures. Des blessures récurrentes qui ont semé le doute sur sa capacité à retrouver les sommets. Mais ces inquiétudes légitimes, Sergio Ramos les a balayées.

Pendant 90 minutes d’une première titularisation, ses toutes premières minutes de jeu depuis son arrivée l’été dernier, l'Espagnol a montré toute l’étendue de ce qu’il devrait apporter au PSG dans la deuxième partie de la saison. Le PSG a eu un aperçu de son influence contre l'ASSE, technique pour commencer, étalant une maîtrise dans la gestion des points chauds, quand Saint-Etienne harcelait la défense parisienne.

Du haut de son immense expérience, Sergio Ramos a souvent fait preuve de sang-froid, écartant le danger sans paniquer, avec une sûreté technique impressionnante. Sergio Ramos est d’ailleurs le joueur parisien qui a tenté (101) et réussi (95) le plus de passes face à Saint-Etienne, ce qui est loin d’être anodin dans un match où il a fait admirer ses transversales limpides pour aérer le jeu et déplacer l’adversaire.

Le défenseur central a ainsi réussi 7 passes longues sur 9 tentées à Geoffroy-Guichard, le deuxième plus haut total de passes longues réussies de la saison pour un Parisien, selon Paris Stats Germain. Présent dans le combat, là où il était attendu, Ramos a mis énormément d’impact au duel, ne s’est jamais effacé, avec un sens de l’anticipation aiguisé, et de la dureté, pour marquer ses adversaires (3 tacles réussis sur 4, 5 duels gagnés sur 8), récupérant également six ballons.

Sergio Ramos: "Je me sens bien sur le terrain avec mes coéquipiers"

Intense au duel, Sergio Ramos a aussi donné de la voix pour encourager ou replacer ses partenaires, se comportant comme le leader d’un Paris Saint-Germain qui aura besoin de son aura pour surmonter les défis qui l’attendent. Et pour ne rien gâcher, on l’a vu dans la surface de réparation adverse, démarqué, réclamant à Angel Di Maria le ballon, que l’Argentin se chargera finalement de placer au fond des filets.

"Pouvoir rejouer et me sentir à nouveau footballeur, c'est très positif au niveau mental, surtout avec une victoire", a savouré Ramos après la rencontre au micro d'Amazon Prime Vidéo. "J'avais hâte de revenir, de pouvoir jouer mon rôle. Je suis très heureux d'être de retour et j'espère que ce sera une bonne saison." Tout n’a pas été parfait pour lui, mais Ramos avait de quoi être satisfait de sa prestation, plus qu’honorable.

"C'est important pour moi d'avoir contribué à aider l'équipe, d'être ici avec le groupe et d'avoir joué 90 minutes, a-t-il commenté sur le site du PSG. On a fait une bonne performance, on a remporté les 3 points et on repart avec la victoire. On doit poursuivre sur cette voie et continuer à travailler. Je me sens bien sur le terrain avec mes coéquipiers. Tout s'est bien passé dans ce premier match, avec le temps on va apprendre à se connaître encore davantage et cela va nous donner encore plus de force sur le terrain."