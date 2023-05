PSG: les ultras parisiens vont rencontrer la direction du club pour parler des "tensions"

Après une semaine très agitée, marquée par des mouvements de contestation, le Collectif Ultras Paris va discuter avec la direction du PSG afin de tenter d’apaiser la situation.

Le dialogue pour sortir de l’impasse. Après une semaine particulièrement conflictuelle, le Collectif Ultras Paris et le PSG ont décidé de se poser autour d’une table afin de discuter. Et tenter d’apaiser les tensions. Des leaders des ultras parisiens vont rencontrer la direction du club prochainement. L’interdiction d’accéder au parcage visiteur dimanche à Troyes sera notamment au menu des échanges. "Nous ne voulons pas faire perdurer cette situation et la volonté des deux parties est de trouver une solution", écrit le CUP, qui promet de faire "un retour" à ses sympathisants après cette réunion.

Après avoir longtemps encouragé les joueurs de Christophe Galtier, les habitués du Virage Auteuil ont haussé le ton depuis la défaite face à Lorient, il y a huit jours en Ligue 1 (1-3). Au lendemain de ce nouveau revers, les membres du Collectif Ultras Paris ont décidé de se mobiliser pour exprimer leur mécontentement.

Le CUP empêché d’accéder au stade de l’Aube

Certains d’entre eux se sont rendus dès lundi au Camp des Loges avec des banderoles cinglantes. Deux jours plus tard, plusieurs centaines sont venus manifester devant le siège du club, situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Et quelques-uns ont prolongé la contestation jusqu’au domicile de Neymar, à Bougival (Yvelines). Des actions condamnées par le PSG dans un communiqué.

Alors qu’ils s’étaient déplacés dans l’Aube pour assister au match contre Troyes, dimanche en championnat (1-3), des membres du CUP ont été empêchés de se rendre au stade de l’Estac par les forces de l’ordre, après que le PSG ait annulé de nombreux billets qui leur avaient été vendus.