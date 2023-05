PSG: "Je n'accepte pas", Galtier critique les manifestations de supporters devant chez Neymar

En conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier s'est exprimé sur la mobilisation de certains supporters devant chez Neymar mercredi soir. Le coach du PSG est apparu remonté, appelant au "respect de la vie privée" de ses joueurs. Une petite centaine de personnes étaient présentes au domicile du Brésilien.

Les images du groupe de supporters du Paris Saint-Germain présent devant le domicile de Neymar se sont vite répandues, mercredi soir. Insultes, chants l'invitant à un départ express du club de la capitale... Ces actions isolées n'ont pas manqué de faire réagir, à commencer par le principal intéressé, qui s'est exprimé peu après sur les réseaux sociaux. Surtout, les condamnations "avec la plus grande fermeté" de la part du club parisien dans un communiqué, puis du Collectif Ultras Paris (CUP) qui a voulu se désolidariser de cette action, ont d'autant plus isolés les auteurs de cette manifestation impromptue.

Ce vendredi en conférence de presse, en amont du match de la 34e journée de Ligue 1 entre Troyes et le PSG (dimanche à 20h45), Christophe Galtier a tenu lui aussi à partager son point de vue sur ce rassemblement: "Se réunir devant le domicile d'un joueur, il faut faire attention à cela. La vie privée reste la vie privée. Je peux comprendre la colère, la déception de nos supporters, la manifestation devant le siège du club, devant notre lieu de travail ou même dans les tribunes, mais je n'accepte pas qu'on aille au domicile d'un joueur car il peut y avoir des débordements. On sait que notre société est devenue folle, incontrôlable, et il faut faire attention."

Pas de réponse sur l'avenir du Brésilien

Interrogé, de même que pour Lionel Messi sur le fait que Neymar ait encore un avenir à Paris, l'entraîneur des champions de France a préféré botter en touche pour le moment: "Est-ce qu'on le reverra la saison prochaine ? Pour être honnête, je suis déjà très concentré sur nos cinq derniers matchs en championnat et on verra ce qui se passe la saison prochaine."

Le Brésilien de 31 ans est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG.