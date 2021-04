PSG-Lille: après leur accrochage, Djalo balance que "Neymar doit avoir plus de respect"

Le Lillois Tiago Djalo, expulsé en même temps que Neymar après un accrochage avec le Brésilien samedi lors de PSG-LOSC (0-1), donne sa version des faits, l'altercation s'étant poursuivie dans le vestiaire.

Le retour de Neymar s’est soldé par une prestation catastrophique contre Lille (0-1), et une expulsion méritée en fin de match, en guise de conclusion. Comme souvent avec le Brésilien, la frustration accumulée au cours du match, où il est clairement passé à côté de son sujet, l’a fait entrer dans un état second. Avertis plus tôt dans la rencontre, le défenseur Tiago Djalo et Neymar se sont accrochés, ce dernier bousculant son adversaire en dehors du terrain, obligeant l’arbitre à sévir.

"Le problème vient déjà de l’année dernière, lors du dernier match que nous avions joué à Paris (novembre 2019). Sauf qu’il n’avait pas été viral comme cette fois, a expliqué Djalo, qui livrait sa version des faits dans les colonnes du journal portugais A Bola, ce lundi. Je n’ai rien fait. Après la faute, l’arbitre a sifflé et il m’a agressé. Je suis tombé au sol. Il a essayé de me prendre le ballon et me frappe avec sa main dans le menton. J’ai été expulsé sans savoir pourquoi."

Djalo: "C’est ce qui manque à Neymar, un peu de respect"

L’incident entre les deux hommes s’est poursuivi dans le tunnel du Parc des Princes menant aux vestiaires. La tension était telle que les deux hommes ont dû être séparés pour leur éviter d’en venir aux mains. "Dans le tunnel, il a dit des choses que je n’apprécie pas. Il m’a même jeté un sticker au visage, a raconté Djalo sans livrer plus de précisions sur le contenu des propos tenus. Que m’a-t-il dit ? Je ne sais même plus mais ce n’était rien de bon. Ça fait partie du jeu… Puis chacun est allé dans son coin et plus rien."

Tiago Djalo exhorte la star brésilienne à changer d’attitude: "Je respecte tout le monde, qu’il s’agisse de Neymar ou d’un autre joueur. Je respecte tout le monde.. Mais je pense que les autres devraient aussi faire preuve de respect. Nous devons nous respecter, nous sommes des confrères et c’est ce qui manque à Neymar, un peu de respect. Neymar doit avoir plus de respect. Les médias ? Ils ont une part de responsabilité. Ils finissent toujours par donner raison ou par privilégier les joueurs les plus médiatiques, qui finissent par être plus protégés."