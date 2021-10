PSG-Lille en direct: Messi dans le groupe pour le choc le choc des champions

Le PSG affronte Lille ce vendredi au Parc des Princes en ouverture de la douzième journée de Ligue 1. Le club parisien est privé de Kylian Mbappé et Marco Verratti pour ce choc entre les deux derniers champions de France en titre. Du côté des Dogues, on veut se relancer après deux contre-performances et avant un duel contre Séville en Ligue des champions.

Lille: un facteur X nommé Renato Sanches? Longtemps blessé en début de saison, Renato Sanches retrouve petit à petit le rythme. Le retour du Portugais constitue un vrai plus pour l'équipe entraînée par Jocelyn Gourvennec. Et si c'était lui l'homme du déclic pour le LOSC. Messi est bien dans le groupe du PSG Un temps incertain pour ce duel entre les deux derniers champions de France, Lionel Messi figure bien dans le groupe du PSG face à Lille. Reste désormais à savoir si Mauricio Pochettino pourra compter sur lui dès le coup d'envoi du match face aux Dogues. Réponse dans quelques heures. Bonjour à tous, Dès 21h suivez en direct commenté sur RMC Sport le choc d'ouverture de la douzième journée de Ligue 1 entre le PSG et Lille. Toujours leader après son nul face à l'OM, le club francilien accueille une formation lilloise dans le dur et seulement dixième du classement.