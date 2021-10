PSG-Lille : "Cela m'est égal", le message de Neymar à ceux qui le critiquent

Le PSG s'est imposé difficilement contre Lille (2-1) ce vendredi en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Passeur décisif pour Angel Di Maria, Neymar en a profité pour répondre à ses détracteurs avec la victoire du club francilien.

Le PSG l'a difficilement emporté ce vendredi contre Lille (2-1) en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Longtemps poussif, Neymar a finalement trouvé Angel Di Maria pour le but de la victoire dans les dernières minutes de ce choc entre les deux derniers champions de France. Après la rencontre, le Brésilien a savouré au micro d'Amazon et s'est payé ses détracteurs.

"Ce fut un match très difficile. C'est une bonne équipe en face. On a lutté jusqu'au bout, on a marqué. Bravo à tous, je suis content, a lancé l'attaquant de 29 ans. Les critiques? C'est normal. Cela fait 15 ans que je joue au foot en pro et je m'en fiche. Le plus critique envers moi, c'est moi. Personne ne sait ce qu’il se passe dans l’équipe, sur et en-dehors du terrain. On sait ce que l’on fait. Il ne se passe rien. Et moi je m'en fiche, je continue."

Neymar contre-attaque dans les médias

Souvent handicapé par des soucis physiques depuis son arrivée à Paris, Neymar a eu du mal à éviter un gros coup de mou cette saison. En méforme, le Brésilien ne pèse pas suffisament sur les performances de son équipe cette saison. A l'image de son ami Lionel Messi, son rendement est jugé insuffisant.

En neufs matchs toutes compétitions confondues, le star du PSG reste bloquée à un but et trois passes décisives. Peu présent dans les médias habituellement, l'international auriverde prend la parole qand il a clairement un message à faire passer. Avant d'envoyer valser les critiques à son encontre, Neymar s'est aussi fendu d'une défense sur son mode de vie.

"C’est un manque de respect quand les gens disent: 'Ah, Neymar ne prend pas soin de lui, Neymar c'est ceci, Neymar c'est cela'. Comment peut-on tenir douze ans au sommet sans prendre soin de soi, a lancé le joueur parisien dans une vidéo Youtube tournée fin septembre mais diffusée ce jeudi. Personne ne prend cela en compte. Je sais prendre soin de moi. J'ai un kiné et un préparateur physique avec moi pratiquement 24 heures sur 24, pour quoi faire? Rien du tout." Pässeur décisif ce vendredi face aux Dogues en championnat, Neymar pourrait définitivement faire taire ses détracteurs avec une prestation de haute volée mercredi prochain contre Leipzig en Ligue des champions.

