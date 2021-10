PSG-Lille: toujours en quête d'un premier but, Messi remplacé dès la mi-temps

Lionel Messi a été remplacé dès la mi-temps du match entre le PSG et Lille ce vendredi au Parc des Princes. Diminué physiquement, l’Argentin n’a que très peu pesé lors ce choc d’ouverture de la douzième journée de Ligue 1.

On le savait, c'était un Lionel Messi diminué physiquement qui s'attaquait à Lille ce vendredi en ouverture de la douzième journée de Ligue 1. Pas au mieux physiquement et longtemps incertain pour le choc en raison d'une gêne musculaire, la star argentine du PSG n'a rien apporté ou presque face aux Dogues. Après avoir manqué l'entraînement à la veille du match, "La Pulga" a traversé cette rencontre sans aucune fulgurance.

Titularisé dans l'axe en l'absence de Kylian Mbappé, le sextuple lauréat du Ballon d"or a peiné. Pas assez vif, pas assez précis, il a clairement manqué de jus face à la charnière lilloise composée de José Fonte et Tiago Djalo. Mauricio Pochettino a logiquement décidé de le remplacer dès le retour des vestiaires après la mi-temps. Entré en jeu à sa place, Mauro Icardi a retrouvé les terrains après presque deux semaines compliquées sur le plan personnel.

Messi n'a toujours pas marqué en L1

Avant de sortir sans même repasser par la case terrain, Lionel Messi a encore manqué sa quête d'un premier but en Ligue 1. Parfois malchanceux, parfois trop moyen ou trop excentré, l'Argentin n'a pas brillé contre Lille.

Si un frisson a parcouru l'échine des supporters Parisiens à quelques minutes de la mi-temps lorsque que l'arbitre Amaury Delerue a accordé un coup-franc bien placé pour Paris après une faute sur Neymar, Lionel Messi a envoyé sa tentative dans les nuages.

Un manque de réussite qui fait de l'Argentin l'un des buteurs les moins efficaces de l'élite cette saison. C'est simple, l'ancienne idole du Barça est le joueur à avoir le plus tenté sa chance sans marquer en L1.

En cinq apparitions en Ligue 1, "La Pulga" a tiré à quinze reprises pour aucun but et seulement quatre tentatives cadrées. Lionel Messi n'avait pas connu pareille disette en championnat depuis octobre 2020 avec le club blaugrana. Il y a un an, l'Argentin avait mis fin à sa mauvaise passe d'un doublé face au Betis Séville en Liga.