Lille: Renato Sanches, la clé face au PSG?

Absent tout le début de saison à cause d'un problème à un genou, Renato Sanches vient d'enchainer quatre apparitions de suite, et retrouve des sensations. Face au PSG, ce vendredi soir (21h), le milieu portugais du LOSC pourrait faire la différence. Chez les Dogues, on croit en tout cas en lui.

Avec sa 10e place au classement, et ses quatre défaites en 11 matchs, le LOSC, champion de France en titre, a vécu un début de saison pour le moins compliqué. A l’image d’un Burak Yilmaz en manque de réussite (3 buts seulement), l’équipe de Jocelyn Gourvennec n’a pas retrouvé sa redoutable efficacité de l'exercice 2020-2021. Mais, dans ce tableau un peu sombre, une bonne nouvelle est à signaler côté lillois: le retour d'un autre joueur majeur, Renato Sanches.

Après une absence d’un mois et demi suite à une arthroscopie du genou, l’international portugais (24 ans) a enchainé quatre matchs (trois en championnat, un en Ligue des champions), sans être systématiquement titulaire.

Gourvennec: "Pour faire toutes ces choses qui font de lui un joueur hors norme, il faut qu’il se sente bien"

L'ancien Golden Boy est capable par sa polyvalence de jouer à tous les postes du milieu, notamment en percussion derrière les attaquants. Le problème pour le champion d’Europe 2016 est qu’il est fragile, et rechute facilement. D’ailleurs, Jocelyn Gourvennec se veut prudent à son sujet, même s’il sent son joueur bien dans son corps et dans sa tête en ce moment.

"On a beaucoup parlé ensemble avant qu’il ne reprenne, explique le coach. Il est évident qu’il se sent mieux sur le plan athlétique et on l’a vu au dernier match (contre Brest). Après, on est attentif car il a enchaîné trois matchs en une semaine. Mais il a apporté du peps, il retrouve de bonnes sensations. Il est davantage prêt, aujourd’hui, à jouer à l’intérieur. Il sait tout faire et pour faire toutes ces choses qui font de lui un joueur hors norme, il faut qu’il se sente bien sur le plan physiologique, athlétique et mental. Et là, il se sent bien, il a fait une bonne semaine."

Onana: "On compte sur lui"

Pour l’instant, Renato Sanches n’a pas encore fait basculer de match grâce à son talent (0 but et 0 passe décisive). Mais son coéquipier Amadou Onana croit en lui. "C’est clair que c’est un joueur qui a des qualités extraordinaires, il nous le fait sentir à chaque fois qu’il monte et son retour nous fait beaucoup de bien, on compte sur lui", observe l'ancien joueur d'Hambourg.

Avec la suspension de Benjamin André, Sanches et Onana devraient être alignés ce vendredi soir contre le PSG au Parc des Princes (21h). Mais seront-ils associés au milieu de terrain? Si tel est le cas, aucun problème pour le capitaine des espoirs belges. "C’est un mec très posé, toujours souriant, complète-t-il. Sur le terrain il a des qualités hors norme, avec lui l’adaptation est facile."