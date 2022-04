PSG: longue indisponibilité pour Draxler, toujours beaucoup d’absents avant Clermont

Selon le dernier point médical du PSG, huit joueurs sont à l’infirmerie à la veille du déplacement à Clermont en Ligue 1 (samedi à 21h). Julian Draxler a quant à lui été opéré d'une lésion du ménisque et devrait faire son retour à l'entraînement d'ici 30 à 45 jours.

L’infirmerie du PSG se vide un petit peu, mais elle reste tout de même sacrément remplie à l'aube de la dernière ligne droite de la saison. Ce vendredi, à la veille du déplacement à Clermont pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 (samedi à 21h), le club de la capitale a communiqué un point médical. Au total, huit joueurs ne seront pas du déplacement en Auvergne.

La principale information de ce point médical est la longue indisponibilité de Julian Draxler. L'Allemand, absent le week-end dernier contre Lorient en Ligue 1 (5-1) a été opéré du ménisque externe du genou droit et devrait faire son retour à l’entraînement d'ici 30 à 45 jours.

En plus de Leandro Paredes, opéré d’une pubalgie et dont la fin de saison est actée, Angel Di Maria (problème musculaire), Abdou Diallo (adducteurs), Keylor Navas (adducteurs), Ander Herrera (ischio-jambiers), Layvin Kurzawa (lombalgie et mollet) et Isamël Gharbi (cheville) sont également forfait face à Clermont .

Verratti et Bernat de retour, Ramos peut enchaîner

En revanche, Mauricio Pochettino peut compter sur le retour de Marco Verratti et de Juan Bernat, tous les deux absents lors de la dernière journée de championnat. Sergio Ramos, entré en jeu à la 72e minute de jeu contre les Merlus, est lui aussi apte et pourrait donc enchaîner une deuxième rencontre consécutive pour la troisième fois seulement cette saison.

Avec douze points d’avance sur son dauphin, l’OM, et plus aucune autre compétition à jouer dans les prochaines semaines, la fin de saison du PSG s’annonce un peu terne. Sur le site officiel du club, Gianluigi Donnarumma a cependant confié que les Parisiens se devaient de finir en beauté en allant chercher le titre en Ligue 1. "C'est important pour nous car c'est notre objectif. Ce serait le dixième titre de l’histoire de ce club, c’est forcément très important pour nous de bien finir et de le gagner.Ce sont huit matchs décisifs et nous devons les prendre très au sérieux."