PSG-Lorient: carton rouge, 3 buts encaissés, un but marqué qui fait jaser, un blessé, sale dimanche pour Paris

Pour la neuvième fois en 2023 en 22 matchs disputés, le PSG a connu la défaite, cette fois à domicile ce dimanche face au FC Lorient (3-1). Face aux Merlus, les Parisiens ont très mal débuté et n'ont pas réussi à rattraper leur retard en infériorité numérique.

Le PSG retombe dans ses travers. Ce dimanche, au Parc des Princes, le club parisien est tombé face à Lorient (3-1), concédant une troisième défaite en championnat depuis son élimination en Ligue des champions. L'OM a l'occasion de revenir à cinq points s'il gagne face à l'AJ Auxerre dans le match (à 20h45) de clôture de la 33e journée.

Tout a très mal débuté pour les Parisiens, menés et réduits à dix en moins de vingt minutes. Après une séquence de possession de 65 secondes et de 25 passes, Enzo Le Fée a conclu (15e) ce travail collectif, servi par un caviar de l'extérieur du pied de Romain Faivre. Déjà averti pour un vilain tacle sur ce même Faivre (5e), Achraf Hakimi a été expulsé pour une faute sur Darlin Yongwa (19e).

Un but gag pour Mbappé, Faivre doublement décisif

Avant le match, le dispositif de Christophe Galtier, entre 4-3-2 et un retour à un 4-4-2, posait question. Finalement, le technicien a été contraint de changer rapidement ses plans. Apathique, le PSG s'est relancé grâce à un but improbable et polémique. Si Yvon Mvogo pensait bénéficier d'un coup franc dans sa surface, l'arbitre n'avait pas sifflé après une faute supposée sur Kylian Mbappé. A l'affût, l'attaquant français n'a eu plus qu'à pousser le ballon pour égaliser (29e), pour sa 23e réalisation en Ligue 1 cette saison.

Les hommes de Régis Le Bris ont continué à attaquer dans la foulée et ont repris l'avantage grâce à Darlin Yongwa (39e). La lumière est encore venue de Romain Faivre, qui a éliminé Marco Verratti et Juan Bernat pour trouver son coéquipier. De nombreux sifflets ont accompagné le retour au vestiaire des Parisiens.

Dieng récompensé

Vainqueur à Angers (2-1) lors de son dernier match malgré une deuxième période très en deçà selon Galtier, le PSG devait cette fois inverser la situation. La tête de Sergio Ramos (58e) sur corner n'est pas passée loin d'abord, mais c'est ensuite Yvon Mvogo qui a dégoûté Danilo, trouvé de la tête par Kylian Mbappé (67e).

Puis, les Merlus ont multiplié les tentatives, à l'image de celle de Le Fée (68e). Bamba Dieng a gâché (78e) une énorme opportunité après un service de Yongwa mais l'ancien de l'OM a ensuite connu une séquence étonnante. A la 86e, trouvé par Ayman Kari, le Sénégalais a vu son but être refusé pour une position de hors-jeu. Dans la foulée, après un corner (89e), Dieng s'est retrouvé tout seul dans le camp parisien pour aller défier Gianluigi Donnarumma, réussissant son coup en deux temps.

Grâce à cette victoire, Lorient remonte en dixième position, avec 48 unités. Dimanche prochain, les Parisiens, à nouveau sifflés en fin de match devront reprendre leur marche en avant vers un 11e titre de champion de France à Troyes. La suite du calendrier s'annonce tout de même très abordable avec ensuite des matchs contre l'AC Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont.