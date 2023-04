PSG-Lorient: vers un 4-4-2 pour Paris?

Recevant Lorient ce dimanche pour le compte de la 33e journée de Ligue 1 (17h05), le PSG pourrait selon nos informations débuter la rencontre avec un schéma en 4-4-2.

Si le PSG a disputé tous ses derniers matchs avec un schéma en 3-5-2, Christophe Galtier pourrait, selon nos informations, changer ses plans et opter pour un 4-4-2, ce dimanche contre Lorient pour le compte de la 33e journée de Ligue 1 (17h50).

Consolider le milieu de terrain

L'entraîneur parisien a réfléchi à comment densifier l’entrejeu et régler les problèmes observés à Angers la semaine dernière (victoire 2-1). D’où l’idée d’un milieu à quatre, en losange, avec Marco Verratti en pointe basse et Carlos Soler en pointe haute, derrière les deux attaquants.

Vendredi en conférence de presse, Galtier avait déploré le travail de son milieu de terrain à Raymond-Kopa et le faible nombre de ballons arrivant dans les pieds de Kylian Mbappé et Lionel Messi. "On a fait du pousse-ballon entre les défenseurs et milieux, sans pouvoir casser les lignes et faire beaucoup d'effort, avait souligné le technicien."

Messi et Mbappé doivent être "alimentés"

"Sur un plan personnel, certains joueurs ont des statistiques et objectifs comme Kylian Mbappé, qui veut évidemment être champion mais aussi le meilleur buteur de Ligue 1. Je pense aussi à Lionel Messi sur le nombre de passes décisives et de buts marqués. Ces joueurs doivent être alimentés, par nos défenseurs et nos milieux, avait ajouté Christophe Galtier. Dans ce sens, la deuxième période à Angers, que j'ai revue et analysée, on a très peu joué vers l'avant. Il n'y avait plus de mouvement, le ballon n'arrive pas devant et ça ne devient pas agréable."

La compo probable du PSG face à Lorient: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat – Verratti, Danilo, Vitinha, Soler – Messi, Mbappé.