PSG-Lorient: incroyable quiproquo sur le but de Mbappé, les Lorientais crient au scandale, l'arbitre abasourdi

Mené par Lorient après l'ouverture du score d'Enzo Le Fée, le PSG a égalisé grâce à un but de filou signé Kylian Mbappé, qui a profité de l'incertitude adverse sur un ballon posé à terre pour jouer le coup franc très vite. Les Merlus crient au scandale.

Même l'arbitre n'en revenait pas et semblait en difficulté pour expliquer la séquence à des Lorientais médusés: alors qu'il était mené au score par Lorient après l'ouverture du score au quart d'heure de jeu, le PSG a égalisé au Parc des Princes. Le buteur? Du grand classique, un certain Kylian Mbappé. Mais la manière est beaucoup moins banale.

Certains diront 'bien joué', d'autres le traiteront de tricheur. Le geste divise. L'attaquant parisien a profité d'un gros flou. Alors que tout le monde pensait que le VAR évaluait une situation de possible penalty pour un tacle dans les pieds de Mbappé, dans la surface de réparation, le stade a vibré. Le champion du monde 2018 était en train de célébrer son but, celui de l'égalisation.

Un but validé

C'est le gros flou côté réalisation, puisque la télévision diffusait encore le ralenti de l'action précédente pendant que Kylian Mbappé faisait sa petite course de célébration en souriant. A la lecture des images, il apparait que le gardien des Merlus, Yvon Mvogo, venait de poser la balle au sol, comme s'il s'apprêtait à dégager au loin. Sauf que le malin Mbappé semble avoir bénéficié d'un coup franc... qu'il a joué très très rapidement en prenant le ballon que venait de poser son adversaire. But.

Le but de Mbappé lors de PSG-Lorient sur un gros quiproquo, 30 avril 2023 © Capture écran Canal+ Foot

Le début d'une longue discussion entre plusieurs joueurs de Lorient, outrés, et l'arbitre. Jérôme Brisard semblait lui-même abasourdi par la séquence. Mais le but a tout de même été validé.

"Il y a une petite incrompréhension sur le but, raconte Romain Faivre au micro de Canal+ Foot à la mi-temps. L'arbitre, pour nous il a sifflé, il nous dit qu'il n'a pas sifflé (faute ndlr). Après ce n'est pas grave, on a réussi à se remettre dans le match." Car Lorient, en supériorité numérique après le carton rouge d'Achraf Hakimi, a effectivement repris les devants sur un but de Darlin Yongwa à la 39e.