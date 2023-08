PSG-Lorient: Mbappé attendu au Parc des Princes, avec Dembélé dans les tribunes

Absent du groupe parisien pour la reprise de la Ligue 1 face à Lorient, Kylian Mbappé devrait malgré tout être présent au Parc des Princes samedi soir, d'après les informations de RMC Sport. Il devrait être accompagné de la nouvelle recrue du club, Ousmane Dembélé.

Il ne jouera pas mais il devrait être là. Kylian Mbappé, toujours mis à l'écart du groupe et engagé dans un bras de fer avec le Paris Saint-Germain, devrait être présent dans les tribunes du Parc des Princes, ce samedi à 21 heures, pour la réception de Lorient lors de la première journée de Ligue 1.

L'attaquant français devrait être accompagné de son ami Ousmane Dembélé, dernière recrue du Paris Saint-Germain dont il a salué l'arrivée sur les réseaux sociaux vendredi, après l'officialisation du club.

Neymar et Verratti absents du groupe également

Pas intégré au groupe pour cette première journée, Dembélé s'est toutefois déjà entraîné avec Paris samedi matin, avec les autres joueurs non retenus et qui ne font pas partie du loft.

Neymar et Marco Verratti sont également hors du groupe pour la rencontre du soir. Mais la raison de leur absence est floue : ils ont été victimes d'un virus ces derniers jours, mais sont aussi poussés vers la sortie par le Paris Saint-Germain et n'ont par exemple pas participé au media day du club, plus tôt cette semaine.