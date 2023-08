PSG: la lettre envoyée à Mbappé pour lui demander de ne pas partir gratuitement

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, Kylian Mbappé refuse de prolonger ou de quitter le club pendant le mercato estival. La direction francilienne a écrit un courrier à l’attaquant de 24 ans pour lui expliquer les conséquences désastreuses d’un départ gratuit afin de le pousser à partir ou à signer un nouveau bail.

Sauf grosse surprise, Kylian Mbappé ne figurera pas dans le groupe du Paris Saint-Germain ce samedi lors de la première journée de la saison en Ligue 1. Opposé à Lorient au Parc des Princes, l’équipe dirigée par Luis Enrique devrait donc évoluer sans la star tricolore face aux Merlus. La conséquence de l’impasse dans laquelle se trouve le PSG avec le champion du monde 2018 depuis le début de l’été. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le buteur de 24 ans a refusé d’activer sa clause pour prolonger d’une saison.

Mis sur le marché de transferts par sa direction, Kylian Mbappé refuse de partir lors du mercato et veut signer libre en fin de saison. Une situation inconcevable pour Paris qui, comme révélé par L’Equipe et confirmé par RMC Sport, a écrit une lettre à son joueur pour lui expliquer les énormes enjeux économiques de ses choix.

Un manque à gagne de 200M€

Du côté du PSG, on pense toujours que Kylian Mbappé s’est déjà mis d’accord avec le Real Madrid autour d’un futur contrat. Mais le champion de France en titre n’a pas dit son dernier mot et a essayé de faire comprendre au joueur français qu’il devait soit prolonger soit être vendu cet été pour assurer la pérennité du club. Au sein de l’entité francilienne, on évalue le manque à gagner à environ 200 millions d’euros.

Approché par le club saoudien d’Al-Hilal, Kylian Mbappé aurait même permis au PSG d’empocher un chèque de 300M€ pour son transfert. En refusant l’offre venue du Golfe, le Français mis son club sur la voie d’une recette nulle.

Dans son courrier adressé au meilleur de l’histoire du club, la direction lui a notamment rappelé que les plus grands joueurs s’assuraient, comme c’est le cas avec Harry Kane actuellement, de rapporter une somme d’argent à leur club plutôt que d’aller renforcer gratuitement un rival.

Une stratégie à revoir sur le mercato

Malgré le flou autour de l’avenir de Kylian Mbappé, le PSG a réalisé des investissements conséquents lors du mercato estival. Si Cher Ndour, Marco Asensio, Arnau Tenas et Milan Skriniar sont arrivés libres, le club francilien a déjà déboursé près de 195 millions d’euros pour boucler les transferts de Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Lee Kang-In et Gonçalo Ramos. Avec le recrutement d’Ousmane Dembélé, et peut-être celle d’un autre élément offensif, la facture va approcher les 250M€.

De tels investissements semblent légitimes si le PSG parvient à équilibrer ses comptes avec de belles ventes. Neymar et Marco Verratti sont invités à partir. Mais le dossier Mbappé, et l’hypothèse d’un départ gratuit en 2024 aurait des conséquences à moyens et longs termes. Dans le document adressé à son attaquant, le Paris Saint-Germain lui aussi signifié que sa décision impacterait fortement la politique du club pour plusieurs fenêtres de transferts. En clair, le PSG aura à modifier totalement sa stratégie de recrutement si Kylian Mbappé décide bel et bien s’en aller libre en 2024.