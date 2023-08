Mercato: c'est officiel, Ousmane Dembélé est un joueur du PSG

Le PSG a officialisé ce samedi le transfert d'Ousmane Dembélé en provenance du Barça. L'international tricolore a signé un contrat de cinq ans avec les champions de France et va donc retrouver la Ligue 1, après avoir explosé avec le Stade Rennais en 2015-2016.

C'est la fin de l'un des feuilletons de l'été à Paris. Un feuilleton révélé en exclusivité par RMC Sport. Le PSG a officialisé ce samedi matin l'arrivée de l'ailier du Barça Ousmane Dembélé dans la capitale. Après plusieurs jours de négociations entre les deux clubs, les derniers détails ont été réglés dans la semaine, après que le FC Barcelone a tenté de ralentir la résolution du dossier. Le joueur avait passé avec succès sa visite médicale jeudi.

"Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et impatient de jouer sous mes nouvelles couleurs, a déclaré Ousmane Dembélé dans un communiqué du PSG. J’espère continuer à grandir ici et rendre fier tous les amoureux du club."

"Nous sommes ravis d'accueillir Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain où il sera un joueur important et engagé pour notre club, a déclaré de son côté le président Nasser Al-Khelaifi. La passion et la détermination manifestées par Ousmane au moment de rejoindre le PSG sont fantastiques et correspondent à l'attitude requise pour tous nos joueurs. Nous sommes fiers de compter un autre vainqueur français de la Coupe du monde au Paris Saint-Germain au moment d’entrer dans une nouvelle grande ère pour notre club."

Dembélé au PSG jusqu'en 2028

L'attaquant de 26 ans a signé son contrat de cinq ans avec les champions de France. Concernant l'indemnité de transfert, celle-ci s'élève à 50 millions d'euros, dont 25 millions qui vont revenir au Barça, l'autre moitié étant reversée par le club catalan à l'international français (37 sélections) en respect d'un accord contractuel passé lors de sa prolongation avec les Blaugranas en 2022.

Recruté 140 millions d’euros au Borussia Dortmund à l’été 2017, l'ailier a joué au total 185 rencontres toutes compétitions confondues sous les couleurs du Barça, pour 40 buts et 42 passes décisives.

Sur le terrain, sa possible association avec Neymar et Kylian Mbappé aurait pu faire saliver les supporters parisiens. Mais beaucoup d'inconnues demeurent encore, notamment sur l'avenir du capitaine des Bleus, écarté du groupe principal de Luis Enrique depuis plusieurs semaines.