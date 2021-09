PSG: Mbappé a repris la course après sa blessure

Touché au mollet droit lors du match nul entre la France et la Bosnie-Herzégovine (1-1), Kylian Mbappé va mieux. L'attaquant du PSG n'est plus aux soins.

Les nouvelles sont rassurantes pour Kylian Mbappé. Touché au mollet droit lors du match nul concédé par l’équipe de France contre la Bosnie-Herzégovine (1-1), mercredi dernier, à Strasbourg, l’attaquant du PSG n’est plus aux soins. Le Parisien indique qu’il a repris la course ce mercredi au Camp des Loges. Il souffrait d’une "lésion bas grade du soléaire" selon un communiqué publié mardi par son club, qui avait indiqué qu’un nouveau point médical serait effectué 48h plus tard. Cette blessure avait contraint Mbappé à quitter le rassemblement des Bleus, et à déclarer forfait pour les rencontres face à l’Ukraine (1-1) et la Finlande (2-0) dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022.

Rien de grave non plus pour Kimpembe

"Je vais être clair : Kylian a ressenti quelque chose en fin de match (contre la Bosnie), avait expliqué Didier Deschamps en conférence de presse. On a fait des examens, où le terme rassurant a été utilisé. Mais rassurant dans le sens où ça écarte une rupture de fibre, où il serait parti sur plusieurs semaines et plus d'un mois (d'absence). Au-delà de ça, il avait quelque chose. C'est une blessure qu'il a déjà eue avec son club, au mois de mai. C’est plus ou moins la même sensation qui lui avait fait rater le match retour contre Manchester City (en demi-finale de la Ligue des champions)."

Reste à savoir si Mbappé sera présent dans le groupe parisien pour affronter Clermont samedi (17h) en Ligue 1 ou s’il sera laissé au repos et préservé par Mauricio Pochettino en vue du match de Ligue des champions contre le Club Bruges mercredi prochain (21h, à suivre sur RMC Sport). Presnel Kimpembe, lui, a été touché au niveau du tendon d’Achille mardi face à la Finlande. Bonne nouvelle, selon nos informations, ses examens n’ont rien montré de grave. Il ne s’agit que d’un coup.