PSG: Mbappé dans le prestigieux classement des 100 personnalités les plus influentes du monde de Time Magazine

Une reconnaissance de plus pour Kylian Mbappé (24 ans). L’attaquant du PSG figure parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde en 2023, selon le dernier classement établi par la magazine américain Time. Il est le seul Français à apparaître dans cette prestigieuse sélection aux côtés d’un autre joueur du PSG, Lionel Messi, sacré champion du monde avec l’Argentine et dont le commentaire est rédigé par la légende du tennis, Roger Federer.

Mbappé dans la catégorie "innovateurs", Messi avec les "Titans"

Avec Mbappé et Messi, quatre autres sportifs figurent dans ce Top 100: la basketteuse américaine Brittney Griner, incarcérée pendant dix mois en Russie sur fond de crise diplomatique en marge de la guerre en Ukraine, la skieuse américaine Mikaela Shiffrin, nouvelle détentrice du record de victoires en coupe du monde, la tenniswoman polonaise Iga Swiatek, numéro une mondiale, et la star du foot US, Patrick Mahomes, vainqueur de son deuxième Super Bowl.

Mbappé figure dans la catégorie "innovateurs" du Time (Messi est dans celle des "Titans") comme Swiatek. Son portrait est rédigé par la correspondante renommée du magazine à Paris, Vivienne Walt. "Le nouveau capitaine de football français n'est pas du genre à cacher ses émotions", écrit-elle en illustrant son poids dans la société française par l’attention que lui porte régulièrement Emmanuel Macron, le président de la République qui s’était "maladroitement accroupi à côté de lui" après la défaite en finale de la Coupe du monde 2022.

"Lorsque Mbappé a pesé un transfert à neuf chiffres du Paris Saint-Germain au Real Madrid l'année dernière, Macron l'a appelé et l'a supplié de rester pour le bien de la France, rappelle la journaliste. Mbappé est resté au PSG. Malgré son incroyable célébrité, Mbappé a trois vérités personnelles de sa mère qui le maintiennent sur les rails: ‘Respect, humilité, lucidité’. Il a une vision réaliste de la célébrité, et même à 19 ans, il savait qu'elle pouvait être capricieuse. 'On peut être les meilleurs, et en quatre ans, on t'oublie', me disait-il alors. Aucune chance, Kylian."