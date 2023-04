PSG: Mbappé ne répond pas à une question sur l'affaire Galtier

Lors d'un événement caritatif au Stade de France, Kylian Mbappé n'a pas répondu à une question portant sur les accusations de propos discriminatoires qui visent Christophe Galtier.

Au Stade de France mercredi pour soutenir l'association Premiers de cordées, qui propose des initiations sportives aux enfants malades, Kylian Mbappé ne s'est pas exprimé sur les accusations de propos discriminatoires qui pèsent depuis mardi soir sur son entraîneur Christophe Galtier. Face aux journalistes, le buteur du Paris Saint-Germain n'a donné aucune réponse lorsqu'une question lui a été posée sur le sujet.

Le journaliste ayant posé la question a d'ailleurs été interrompu par l'attachée de presse qui accompagnait Kylian Mbappé dans cet événement. "Non, non, non (...), on ne parle que du terrain s'il vous plaît", a rabroué la communicante, pendant que le champion du monde 2018 abandonnait son sourire, tout en restant silencieux.

>> Toutes les informations sur le PSG en direct sur RMC Sport

"Une certaine fraternité, un certain partage dans le foot"

En préambule d'une conférence de presse organisée après ce premier passage devant les médias, une attachée de presse a confirmé aux journalistes qu'aucune question sur le PSG, sur l'équipe de France et sur d'autres sujets d'actualité ne seraient tolérées. "On est sur la journée, l'association, le sport-santé, son rapport aux enfants, tout ce qui tourne autour du sujet d'aujourd'hui", a-t-elle fait savoir, précisant qu'elle n'hésiterait pas à intervenir en cas de transgression de la règle.

La consigne a été respectée. Parmi les questions posées, il a été demandé à Kylian Mbappé, détendu, si les valeurs positives de cet événément associatif se retrouvaient "aussi facilement" dans son quotidien de joueur professionnel. "Bien sûr que ça existe, a répondu l'attaquant-star. Il y a une certaine fraternité, un certain partage dans le foot. Malheureusement, dans la société on retient certaines exceptions négatives. Je suis parti de chez moi à 12 ans pour vivre du football. Le football a contribué à mon éducation. Quand vous quittez la maison aussi tôt, les parents n'ont pas eu le temps de terminer toute votre éducation. Vous la continuez dans le football avec les éducateurs, les gens que vous côtoyez. Le football m'a appris beaucoup de valeurs, sur le partage, le respect, la tolérance. Le sport est une véritable éducation pour vraiment inculquer ces valeurs aux jeunes".